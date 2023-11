buten un binnen Spieltage 14 bis 18: Das sind die Anstoßzeiten der 5 Werder-Partien Stand: 09.11.2023 15:58 Uhr

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat weitere Spieltage der Bundesliga-Saison genau terminiert. Werder hat dabei auch wieder zwei Sonntagsspiele zugeteilt bekommen.

Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) weitere Termine der laufenden Bundesliga-Saison fest terminiert. Bei den Spieltagen 14 bis 18, die im Dezember und Januar 2024 stattfinden, tritt Werder Bremen einmal am Freitagabend und zwei Mal am Sonntag an.

Auch das Duell mit Bayern München am 18. Spieltag wurde von der DFL auf einen Sonntagnachmittag gelegt. Die Auswärtspartie beim Rekordmeister findet am 21. Januar um 15:30 Uhr statt.

Die Werder-Spieltage in der Übersicht: Spieltag Datum Heim Gast 14. Sa., 9. Dezember, 15:30 Uhr Werder Bremen FC Augsburg 15. Fr., 15. Dezember, 20:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 16. Di.,19. Dezember, 18:30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig 17. So., 14. Januar, 15:30 Uhr VfL Bochum Werder Bremen 18. So., 21. Januar, 15:30 Uhr Bayern München Werder Bremen

