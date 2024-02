buten un binnen Spielt Werders Shootingstar Njinmah bald für Deutschland? Stand: 21.02.2024 14:30 Uhr

Der Bremer Angreifer hat sich vor der EM im Sommer in das Blickfeld des DFB gespielt. Der 23-Jährige könnte sich allerdings auch für die Nationalmannschaft Nigerias entscheiden.

Mit fünf Treffern in bisher 20 Partien ist Justin Njinmah die Bremer Überraschung in dieser Saison. Auch am Freitagabend traf er beim 1:0 gegen den 1. FC Köln für Werder zum Sieg. Womöglich schafft der pfeilschnelle Angreifer sogar den Schritt in die Nationalmannschaft.

"Uns ist nicht verborgen geblieben, dass Justin Njinmah eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Der Spieler ist im erweiterten Blickfeld von uns“, bestätigte Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport beim DFB, nun gegenüber der "Sport Bild". Da sein Vater Nigerianer ist, könnte Njinmah sich auch noch für die nigerianische Nationalmannschaft entscheiden, sofern diese ihn nominieren möchte.

