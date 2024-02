buten un binnen Spielt Werder bald im Europapokal? Für Fritz ist es "zu viel Gerede" Stand: 25.02.2024 21:13 Uhr

Das 1:1 gegen Darmstadt 98 war ein Dämpfer, doch trotzdem träumt Bremen derzeit vom Europapokal. Dorthin will auch Clemens Fritz. Dennoch drückt er etwas auf die Bremse.

Von Karsten Lübben und Stephan Schiffner

Das Unentschieden gegen Darmstadt 98 war am Samstag ein Rückschlag. Zumindest in Anbetracht der Tatsache, dass an der Weser zuletzt viel über eine mögliche Rückkehr in den Europapokal gesprochen wurde. Wer dieses Ziel erreichen will, sollte im Normalfall im Heimspiel gegen den Tabellenletzten mehr als nur einen Zähler holen.

Vom Europapokal sprach auch Clemens Fritz bereits am Donnerstag. Als Werders Sportchef, der er ab dem Sommer sein wird, will er die Rückkehr auf die internationale Bühne schaffen. Im Idealfall klappt es für die Bremer, die an diesem Spieltag vom siebten auf den achten Platz abgerutscht sind, schon in dieser Saison.

Fritz erinnert an die Lage vor Weihnachten

"Wir würden uns nicht davor verschließen", sagte Fritz am Sonntagabend bei seinem Besuch bei buten un binnen. Zugleich drückte er allerdings auch ein wenig auf die Euphoriebremse. "Es ist natürlich klar, dass wir auch wissen, was wir für Zeiten hinter uns haben und natürlich auch einordnen können, wo wir zur Winterpause standen", so Werders Ehrenspielführer. Überwintert haben die Bremer auf Rang 13. Der Abstand auf Rang 16 betrug damals noch nicht 13, sondern sechs Zähler. Daran erinnerte auch Fritz noch einmal.

Ehrlich gesagt ist es mir zu viel Europacup-Gerede. Wenn wir wirklich die Uhr zurückstellen Richtung Winter, haben wir da über ganz andere Themen gesprochen.

(Clemens Fritz)

Fritz: "Träumen darf man, klar"

Der einstige Nationalspieler war dabei, als Werder am 7. Dezember 2010 beim 3:0-Sieg gegen Inter Mailand zum bisher letzten Mal international gespielt hat. Für die Bremer Fans wäre es ein Fest, wenn sie mit dem Team in der kommenden Saison in der Conference League oder gar in der Europa League durch Europa reisen dürften.

Clemens Fritz stand mit Werder 2009 im Finale des Uefa Cups.

"Ich denke, das war für jeden Bremer und für jeden Bremen-Fan immer eine ganz besondere Atmosphäre, unter der Woche hier im Stadion zu spielen", blickte Fritz auf glorreiche Abende im Weser-Stadion und die damaligen Trips durch Europa zurück. "Es waren tolle Reisen, tolle Momente, wir haben viele Siege erlebt. Natürlich war es auch ein Highlight damals in Istanbul." In der türkischen Metropole absolvierten die Bremer 2009 das Finale im Uefa Cup gegen Schachtar Donezk, das sie nach Verlängerung mit 1:2 verloren.

Ganz frei kann daher auch Fritz sich nicht vom Traum Europapokal machen. "Träumen darf man, klar", sagte er. "Aber du musst auch Woche für Woche diese Stabilität auf den Platz bringen." Ebenjene fehlte den Bremern jedoch am Samstag beim 1:1 gegen die Darmstädter. Nur ein Punkt hat Werder aus den vier Partien gegen die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim geholt. Eine schwache Ausbeute, die am am Ende womöglich ausschlaggebend dafür ist, dass die Europapokal-Rückkehr an der Weser mindestens noch um ein Jahr verschoben werden muss.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 25. Feburar 2024, 19:30 Uhr