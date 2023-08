buten un binnen Spielt Füllkrug nochmal für Werder? Groß: "Er ist voll bei der Sache" Stand: 29.08.2023 13:01 Uhr

Drei Tage vor dem Ende der Transferphase ist weiterhin offen, ob Niclas Füllkrug in Bremen bleibt. Einen Spannungsabfall beim Stürmer kann Christian Groß nicht feststellen.

Von Karsten Lübben

Die Transfer-Saga um Niclas Füllkrug zieht sich bei Werder seit Monaten. Drei Tage vor dem Schließen des Transferfensters am Freitag ist nicht klar, ob der Nationalstürmer am Samstag (15:30 Uhr) noch für die Bremer gegen Mainz 05 auflaufen wird.

Einer, der Füllkrug gut kennt, ist Christian Groß. Werders Mittelfeldakteur ist mit dem 30-Jährigen befreundet. Im Bus, verriet Groß am Dienstag in einer Medienrunde, sitzen die beiden sogar nebeneinander. "Das Spiel ist vorbei und das Erste, das er macht, ist, sich seine Spielszenen nochmal anzuschauen", betonte Groß. "Niclas ist sehr reflektiert und voll bei der Sache. Er wünscht sich als Erster, dass wir so schnell wie möglich wieder Erfolg haben."

Dass selbst während der schon laufenden Saison noch nicht klar ist, wie es für Füllkrug weitergeht, stört das Team laut Groß nicht. "Das gehört im Fußball dazu", sagte er. Es könnten immer noch Spieler kurzfristig gehen. Genauso könnten aber auch neue Spieler noch kommen.

Groß war einst nur ein Notnagel

Einer, der schon gekommen ist, ist Senne Lynen. Der Belgier soll bei Werder auf der Sechs für Stabilität sorgen und konkurriert auf der Position mit Groß. Beim 0:1 in Freiburg gab Coach Ole Werner in der Startelf Groß den Vorzug. Dieser kam damit im Breisgau zu seinem 100. Einsatz als Profi für die erste Mannschaft der Bremer. "Natürlich ist man stolz darauf", so Groß.

Zumal diese Entwicklung nicht absehbar war. Als Füllkrug im Sommer 2019 als Hoffnungsträger und potenzieller Ersatz für Max Kruse von Hannover 96 an die Weser zurückkehrte, war Groß nur ein Notnagel. Weil bei Werder in der Vorbereitung zahlreiche Innenverteidiger ausfielen, sollte Groß als Spieler aus der U23 eigentlich nur für einige Wochen aushelfen. Dabei ergriff er seine Chance und biss sich bei den Profis fest.

