buten un binnen Sensationelles Werder-Wunder in München: Bremen schlägt Bayern mit 1:0 Stand: 21.01.2024 17:25 Uhr

Zum ersten Mal seit 2008 hat Werder wieder gegen den FC Bayern gewonnen. Nach einem aberkannten Tor netzte Mitchell Weiser ein und krönte den mutigen Bremer Auftritt.

Von Petra Philippsen

Vor der Partie in München merkte Werder-Coach Ole Werner süffisant an, dass er im Jahr 2008 noch Pizza ausgefahren hätte. So lange, eine kleine Ewigkeit, war es her, dass Werder Bremen zuletzt die Bayern bezwingen konnte. Seither hatte es in 15 Jahren eine schwarze Serie von 28 nicht gewonnenen Spielen in Folge gegeben – die ist am Sonntag in der Münchner Arena überraschend gerissen.

Wenig hatte allerdings darauf hingedeutet, dass der Tabellen-13. aus Bremen irgendetwas gegen das Münchner Starensemble ausrichten könnnte, doch die Werner-Elf trat von Beginn an mutig auf. In der ersten Halbzeit kamen die Bayern nur zu einer Chance durch Dayot Upamecano.

Njinmahs Treffer wird aberkannt

Die vermeintliche Führung durch Justin Njinmah in der 27. Minute wurde zurückgenommen.

Werder dagegen ließ früh durch einen wuchtigen Schuss von Mitchell Weiser (24. Minute) aufhorchen. Drei Minuten später setzte Justin Njinmah von der Mittellinie zu einem furiosen Solo-Lauf an, bei dem er am Ende den wütenden Keeper Manuel Neuer clever überwand. Doch die Bremer Freude währte nur kurz, der Videoschiedsrichter wies auf ein Foul von Jens Stage an Jamal Musiala vor dem Ballgewinn hin, das Tor wurde von Schiedsrichter Marco Fritz aberkannt.

Dass es mit 0:0 in die Pause ging, war aus Bremer Sicht fast schon beeindruckend genug. Doch Weiser brachte die Bremer in der 59. Minute mit einem Knaller-Schuss unter die Latte – dieses Mal regelkonform – mit 1:0 in Führung. Und trotz einer druckvollen Schlussoffensive schafften die Bayern nicht mehr den Ausgleich, Mathys Tels Schuss sauste haarscharf am Pfosten vorbei (87.).

Während Werder mit einer erstaunlich kompakten Defensivleistung und einem starken Schlussmann Michael Zetterer glänzte, blieben die Bayern insgesamt zu blass, wirkten uninspiriert und stehen nun vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin am kommenden Mittwoch unter Druck.

