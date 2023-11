buten un binnen Nach Pieper-Ausfall: Werder denkt über Wintertransfer nach Stand: 30.11.2023 14:57 Uhr

Der gebrochene Knöchel von Amos Pieper wurde bereits operiert, wie viele Monate der Innenverteidiger Werder fehlen wird, ist noch unklar. Doch es muss wohl Ersatz her.

Werder-Trainer Ole Werner fasste den langfristigen Ausfall von Amos Pieper am Tag danach so zusammen: "Das ist eine wahnsinnig bittere Diagnose für ihn und für uns." Der 25 Jahre alte Innenverteidiger, der in diesem Jahr schon reichlich verletzungsgeplagt gewesen ist, hatte sich im Training am Mittwoch den Knöchel gebrochen.

"Das war eine Situation, die eigentlich gar nicht so gefährlich aussah", erklärte Werner, "er ist irgendwie hängengeblieben und hat gleich signalisiert, dass etwas kaputt gegangen ist." Pieper wurde am Donnerstagmorgen bereits operiert, wie lange er Werder fehlen wird, ist noch nicht abzusehen.

Ausfalldauer von Pieper noch unklar

"Wir müssen erst einmal schauen, was wirklich gemacht wurde bei der OP und dann hoffen wir, dass die Heilung gut verläuft", so Werner weiter. Aber ob Pieper zwei Monate oder ein halbes Jahr ausfallen wird, lässt sich bei dieser Art von Verletzung so früh noch nicht absehen.

"Die Operation ist gut verlaufen und wir werden ihn mit allem unterstützen", fügte der Werder-Coach hinzu, doch der Sportliche Direktor Clemens Fritz muss in den kommenden Tagen abklären, ob der Verein im Winter einen Ersatzmann für die ohnehin dünn besetzte Innenverteidigung holen muss.

Wir werden uns natürlich in den nächsten Tagen zusammensetzen und uns darüber unsere Gedanken machen – auch bezüglich eines Transfers in der Winterpause.

(Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz)

buten un binnen bei WhatsApp Morgens und abends bekommen Sie von uns die wichtigsten Themen des Tages auf Ihr Handy. Ab und zu melden wir uns auch zwischendurch. So finden Sie uns: Gehen Sie dafür auf das Plus-Symbol rechts neben dem Wort Kanäle. Über die Suche finden Sie buten un binnen. Um Push-Mitteilungen zu aktuellen News zu erhalten, muss die Glocke oben rechts aktiviert werden. Hier geht es direkt zum Kanal von buten un binnen bei WhatsApp.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 30. November 2023, 18:06 Uhr