buten un binnen Naby Keita trainiert jetzt mit Werders U23 Stand: 17.10.2024 18:11 Uhr

Damit will Werder den Profi, der in Ungnade gefallen ist, für einen möglichen Wintertransfer fit halten. Zuvor durfte Keita bei Werder nur individuell trainieren.

Der bei Werder Bremer suspendierte Mittelfeldspieler Naby Keita trainiert aktuell bei der U23 des Fußball-Bundesligisten. "Es ist sehr gut und wichtig für Naby, dass er mit einer Mannschaft trainieren kann", sagte Werders Sportchef Clemens Fritz dem Internet-Portal "Deichstube".

Dem Nationalspieler Guineas soll so ermöglicht werden, sein Fitness-Level beim Regionalliga-Team auf einem hohen Niveau zu halten. Im kommenden Transferfenster wird dann ein Wechsel des 29-Jährigen angestrebt, der noch bis zum 30. Juni 2026 in Bremen unter Vertrag steht. "Das ist noch einmal etwas ganz Anderes, als wenn du dich nur mit individuellem Training fit hältst. Da müssen wir alle auch an den Winter denken, wo wir eine Lösung anstreben", sagt Clemens Fritz.

Rückkehr zu den Profis kein Thema

Keita hatte im April die Mitfahrt zum Bundesliga-Auswärtsspiel in Leverkusen verweigert, da er nur für den Kader und nicht für die Startelf berufen worden war. "Eine Rückkehr zu den Profis ist aus bekannten Gründen kein Thema", sagte Fritz und ergänzte: "Naby wird in der U23 aber nur trainieren und nicht spielen."

In einem Interview mit der englischen Zeitung "The Guardian" sagte Keita: "Über den Vorfall im Bus werden wir eines Tages sprechen müssen, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Profi bin und nicht undiszipliniert." Er habe sich noch vor dem Ende der vergangenen Saison "bei der Gruppe entschuldigt, denn wir sind alle Menschen und niemand ist perfekt. Wo auch immer ich war, von Salzburg über Leipzig bis Liverpool, habe ich immer versucht, mich vorbildlich zu verhalten."

Mit seinem Fitnesszustand ist der Mittelfeldspieler zufrieden: "Ich bin jetzt 29 Jahre alt – und fühle mich großartig. Ich trainiere und warte ab, was die Zukunft bringt. An dem Tag, an dem ich merke, dass mein Körper nicht mehr mitmacht, werde ich aufhören, aber im Moment fühle ich mich gut."

Mehr zu Naby Keita bei Werder:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 17. Oktober 2024, 17 Uhr