buten un binnen Klare Mehrheit der Befragten befürwortet Baumanns Abschied von Werder Stand: 02.11.2023 10:39 Uhr

Am Mittwoch gaben die Bremer bekannt, dass Frank Baumann den Klub im Sommer verlässt. Fast 70 Prozent der Befragten halten dies für die richtige Entscheidung.

Ab dem kommenden Sommer gehen Werder und Frank Baumann getrennte Wege. Wie der Klub am Mittwoch vermeldete, wird der Sportchef seinen am 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht nochmal verlängern. Nach acht Jahren in dieser Position verlässt Baumann Werder.

Die Mehrheit der Userinnen und User halten seine Entscheidung für richtig. In einer nicht-repräsentativen Befragung, an der 1.178 Personen teilnahmen, gaben 68,8 Prozent der User an, dass sie Baumanns Abgang befürworten. Ihrer Auffassung nach benötigt Werder auf der Position des Sportchefs eine Veränderung.

17,4 Prozent der Teilnehmer bedauern Baumanns Abschied. Sie hätten sich gewünscht, dass er über den Sommer 2024 hinaus als Sportchef bei Werder weitermacht. 13,8 Prozent der User gaben an, dass sie es nicht beurteilen könnten, ob das Ende der Baumann-Zeit bei Werder gut oder schlecht sei.

