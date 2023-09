buten un binnen Kein Debüt in Heidenheim: Werders Warten auf Keita geht weiter Stand: 16.09.2023 17:31 Uhr

Trainer Ole Werner kündigte an, dass der erste Einsatz von Naby Keita unmittelbar bevorstehe. Doch am Sonntag wird der Toptransfer doch noch nicht dabei sein.

Von Petra Philippsen

Naby Keita wird am Sonntag ab 15:30 Uhr in Heidenheim doch nicht sein Debüt für Werder Bremen feiern. Der Toptransfer, der im Sommer vom FC Liverpool kam und sich in der Vorbereitung verletzt hatte, ist nach Informationen der "Bild"-Zeitung und des Internetportals "Deichstube" am Samstag nicht mit der Mannschaft am Bremer Flughafen gewesen.

Das Abschlusstraining hatte Keita noch ohne Probleme absolviert. Trainer Ole Werner hatte am Freitag angekündigt, dass das Debüt im Werder-Kader "in dieser oder der kommenden Woche" passieren werde, aber dass die finale Entscheidung erst am Samstag fallen solle.

Neuzugang Borré in Heidenheim dabei

Offenbar entschied man sich, Keita an diesem Wochenende noch etwas länger individuell arbeiten zu lassen und ihn nicht gegen Heidenheim einzusetzen. Werders medizinische Abteilung will nach der langwierigen muskulären Verletzung und den vielen Verletzungen, die Keita in England ausgebremst hatten, wohl nichts riskieren.

"Naby wird nicht mehr lange auf sich warten lassen", sagte Werner am Freitag. Während sich die Bremer Fans noch etwas gedulden müssen, ist zumindest Neuzugang Rafael Borré in Heidenheim dabei. Der kolumbianische Stürmer war gerade von der Länderspielreise aus Südamerika zurückgekehrt und absolvierte am Samstag das Abschusstraining mit seinen neuen Teamkollegen. Inwieweit und wie lange der 28-Jährige nach den Reisestrapazen am Sonntag zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten.

