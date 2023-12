buten un binnen Heimhoffnung und 4 weitere Werder-Fakten vor dem Augsburg-Spiel Stand: 09.12.2023 11:16 Uhr

Trotz ordentlicher Heimbilanz hat Werder nach 13 Spielen so viele Niederlagen wie noch nie auf dem Konto. Augsburg befindet sich hingegen dank neuen Trainers in Topform.

1. Werder ist der Lieblingsgegner der Augsburger

Gute Nachrichten für die Fans: Wenn Werder und Augsburg aufeinandertreffen, sind Tore garantiert. Denn mit einem 0:0 trennten sich die Teams noch nie.

Für die Bremer gab es im Duell mit dem Tabellenneunten zuletzt allerdings nur wenig zu holen. In vier der letzten fünf Partien ging das Team von Trainer Ole Werner als Verlierer vom Platz. Mehr noch: Gegen keinen Bundesligsten gewann Augsburg so oft wie gegen Werder (zwölf Siege).

2. Werder verliert historisch oft

Werder sucht in der aktuellen Saison weiter nach seiner Form: Seit vier Spielen warten die Bremer auf einen Sieg, insgesamt kassierten die Grün-Weißen schon acht Niederlagen — so viele wie noch nie nach 13 Bundesliga-Partien.

Ähnlich wenige Punkte wie zum aktuellen Zeitpunkt hatte Werder zuletzt in der Saison 2017/18 auf dem Konto, damals waren es sogar nur acht. In der vergangenen Spielzeit lief es hingegen mit satten 21 Zählern deutlich besser für die Bremer.

3. Wenn Werder punktet, dann zuhause

Während bei den Bremern in der Fremde der Wurm drin ist (nur ein Auswärtszähler), läuft es im Weser-Stadion deutlich besser: Zehn Heimpunkte hat Werder bislang geholt. Zudem schossen die Grün-Weißen zuhause doppelt so viele Tore (zwölf Treffer im Weser-Stadion, nur sechs auswärts). In fünf Heimspielen netzte Werder sogar doppelt ein, einzig gegen Bayern München und Bayer Leverkusen blieben die Bremer ohne eigenen Treffer.

4. Augsburger Trainerwechsel wirkt Wunder

Unter Neu-Coach Jess Thorup läuft es für Augsburg.

Seit Jess Thorup das Traineramt in Augsburg übernommen hat, läuft es bei den Fuggerstädtern. In allen sechs Spielen, in denen der Däne an der Seitenlinie stand, blieb der FCA ungeschlagen und holte starke zwölf Punkte (drei Siege, drei Niederlagen). Einzig die Top-Teams aus München und Leverkusen holten in diesem Zeitraum mehr Punkte.

5. Jens Stage trifft auf seinen Förderer

Apropos Thorup: Für Werder-Mittelfeldmann Jens Stage stellt das Aufeinandertreffen mit dem Trainer der Augsburger eine besondere Partie dar. Die beiden Dänen kennen sich nämlich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Kopenhagen. Mehr noch: Unter keinem Coach bestritt Stage so viele Spiele (58 Partien) und erzielte so viele Tore (15 Treffer) wie unter Thorup.

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 8. Dezember 2023, 18:06 Uhr