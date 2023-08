buten un binnen Harry Kane ist von Werder-Fans begeistert Stand: 20.08.2023 21:04 Uhr

Harry Kane war von der Stimmung im Weser-Stadion am Freitagabend beeindruckt. "Sie waren großartig. Ich habe es wirklich genossen", sagte der Neuzugang der Bayern.

Für Harry Kane war es am Freitagbend eine gelungene Premiere im Weser-Stadion. Beim 4:0-Sieg des FC Bayern bereitete er in der vierten Minute den Treffer von Leroy Sané vor. Das 2:0 erzielte der Kapitän der englische Nationalmannschaft dann in der 74. Minute selbst. 213-mal hatte der 30-Jährige zuvor in der Premiere League getroffen. Nach dem Spiel wurde er gefragt, was der größte Unterschied zu englischen Liga ist. Bei seiner Antwort geriet er ins Schwärmen.

Es war großartig, um ehrlich zu sein. Die Fans auf beiden Seiten waren über das komplette Spiel unglaublich. Das ist wirklich ganz anders als die Atmosphäre, die manchmal in der Premiere League herrscht.

(Harry Kane bei "Sky Sports UK")

Dabei schloss Kane eindrücklich die Werder-Fans mit ein. "Respekt auch an sie", sagte er. "Sie waren großartig. Ich habe es wirklich genossen."

Mit Blick auf das Spiel erklärte er, dass die Münchner auch die Ruhe bewahrt hätten, als es lange nur 1:0 für sie stand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs besaß Werder einige gute Chancen, um den Ausgleich zu erzielen. "Sie kamen aus der Halbzeit und haben uns für fünf bis zehn Minuten richtig Probleme bereitet", so Kane. Am Ende nahmen die Bayern aber souverän die drei Punkte mit.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten,. 18. August 2023, 23 Uhr