buten un binnen Gut für Werder? Keita feiert Startelf-Debüt für Guinea beim Afrika-Cup

Gut für Werder? Keita feiert Startelf-Debüt für Guinea beim Afrika-Cup Stand: 24.01.2024 10:33 Uhr

Der Bremer stand beim 0:2 gegen den Senegal als Kapitän erstmals von Beginn an auf dem Platz. Trotz der Niederlage im letzten Vorrundenspiel zog Guinea ins Achtelfinale ein.

Mehr als eine Stunde mischte Keita gegen den Titelverteidiger mit. Gemeinsam mit Stuttgart-Torjäger Serhou Guirassy wurde er beim Stand von 0:1 nach 64 Minuten ausgewechselt.

Keita und Co. treffen auf Überraschungsteam Äquatorialguinea

Für den 28-Jährigen war es der zweite Einsatz beim Turnier in der Elfenbeinküste. Während er beim 1:1-Unentschieden in der ersten Vorrundenpartie gegen Kamerun noch pausiert hatte, kam er beim 1:0-Erfolg gegen Gambia für eine knappe Viertelstunde zum Zug. Im Achtelfinale treffen Keita und Co. nun mit Äquatorialguinea am Sonntag (18 Uhr) auf das bisherige Überraschungsteam des Wettbewerbs.

Obwohl die meisten Vereine ihre Spieler für gewöhnlich eher widerwillig zum Afrika-Cup ziehen lassen, dürfte Werder das bisherige Auftreten seines Schützlings mit Wohlwollen registriert haben. Zwar dauert es durch das Weiterkommen der Guineer noch, bis Keita nach Bremen zurückkehrt. Doch immerhin sammelt der Mittelfeldmann in der Ferne endlich wieder Spielpraxis.

An der Weser hingegen ist seine Bilanz seit seinem spektakulären Wechsel im Sommer eher überschaubar: Auch verletzungsbedingt lief der Ex-Liverpooler für die Bremer bislang nur in drei Partien auf. Seine einzige Nominierung für die Startelf liegt inzwischen sogar fast vier Monate zurück. Mehr noch: Der einstündige Einsatz beim 2:3 gegen Hoffenheim war zugleich sein aktuell letzter im Werder-Dress.

