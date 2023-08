buten un binnen Gruev verlässt Werder und wechselt nach England Stand: 31.08.2023 17:06 Uhr

Der 23-Jährige läuft künftig für den englischen Zweitliga-Klub Leeds United auf. Für Werder war der bulgarische Nationalspieler in insgesamt 62 Pflichtspielen im Einsatz.

Nun ist es offiziell: Mittelfeldmann Ilia Gruev verlässt Werder und wechselt zu Leeds United in die 2. englische Fußball-Liga. Das gaben die Bremer am Donnerstag bekannt. Über die Höhe der Ablösesumme machte Werder keine Angaben. Medienberichten zufolge sollen die Grün-Weißen für den 23-Jährigen aber rund vier Millionen Euro kassieren.

Im Dezember 2020 gab Gruev sein Werder-Debüt

Im Alter von 15 Jahren kam Gruev nach Bremen. Nach seiner Zeit im grün-weißen Nachwuchsleistungszentrum lief der Bulgare ab der Saison 2019/20 für die zweite Werder-Mannschaft auf. Im Dezember 2020 gab er sein Profi-Debüt im DFB-Pokal, rund einen Monat später lief er erstmals in der Bundesliga auf.

Nach dem Werder-Abstieg bekam der defensive Mittelfeldspieler immer mehr Spielzeit. Nach 26 Zweitliga-Einsätzen (ein Tor) stand er in der vergangenen Spielzeit in 31 Partien auf dem Rasen, 18-mal davon in der Startelf. In der laufenden Saison war er im Team von Coach Ole Werner außen vor, einzig bei der 0:1-Niederlage in Freiburg kam er für wenige Minuten zum Einsatz.

Insgesamt brachte er es auf 62 Pflichtspiele für die Bremer, in den er ein Tor erzielte. Für die bulgarische Nationalmannschaft lief er bislang in acht Partien auf.

Ilia hat bei uns in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. [...] Diese möchte er nun bei einem anderen Klub fortsetzen. Daher hat er sich an uns gewendet, da er gerne den Verein wechseln wollte. Wir haben dem Wunsch mit dem Wechsel nach England entsprochen.

(Werders Sportlicher Leiter, Clemens Fritz)

