buten un binnen Grün-Gold-Kapitän Bottke vor der Tanz-WM: "Wir werden Weltmeister!" Stand: 06.12.2024 17:15 Uhr

Erstmals führt Raban Bottke den Bremer Grün-Gold-Club am Samstag in Wien bei einer WM der Lateinformationen an. Trotz der aktuellen Probleme soll die Titelverteidigung klappen.

Von Karsten Lübben und Jagoda Matic

Wenn der Grün-Gold-Club am Samstag in Wien um den WM-Titel kämpft, lastet der Druck auf den Schultern von Raban Bottke. Zum 14. Mal wollen die Bremerinnen und Bremern sich den Titel sichern. Doch die vergangenen Wochen hätten besser laufen können. Immer wieder hatte die Formation im Training mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Die Trainingsbezeichnung bezeichnet Bottke daher als "katastrophal".

Der 26-Jährige wird den Grün-Gold-Club erstmals bei einer WM anführen. Sein Vorgänger Michel Spiro war seit 2019 der Kapitän der Formation, hat diese im Frühjahr aufgrund des anstehenden Referendariats aber verlassen. "Ich habe von Michel Spiro viel gelernt. Er hat mir viel mitgegeben", sagt Bottke im Gespräch mit buten un binnen.

Es ist natürlich cool, dass das Team und der ganze Staff das Vertrauen in mich hat, dass ich das gut verkörpern und als Gesicht diese Teams fungieren kann.

(Raban Bottke)

Bottke: "Für mich ist das mein Leben hier"

Auch Bottkes Freundin Carmen Kupisz tanzt in der A-Formation. 2018 haben sie sich bei ihrem Lieblingssport kennengelernt, seit fünf Jahren sind der Software-Entwickler und die BWL-Studentin ein Paar. Seit zwei Jahren wohnen sie gemeinsam in Findorff. Bottke ist einst aus dem Allgäu nach Bremen gezogen und hat an der Weser sein Glück gefunden.

Für mich ist das mein Leben hier. Ich habe so ziemlich alles, was mir wichtig war, hinter mir gelassen, um hierher zu kommen. Dieser Klub ist einfach meine Familie. Dieses Team vor allem. Ich habe so viel von Menschen aus diesem Team gelernt und habe so viele positive Erinnerungen daran. Das ist immer wieder so ein Traum, hier stehen zu können und immer wieder pure Leidenschaft, mit dem Team auf die Fläche zu gehen.

(Raban Bottke)

Seit fünf Jahren sind Raban Bottke und Carmen Kupisz ein Paar.

Bottke gehört zu den erfahrenen Tänzern in der Formation, die einen personellen Umbruch hinter sich gebracht hat. In seiner Rolle als Kapitän will er die neuen Mitglieder vor allem emotional unterstützen, ihnen Mut machen und ein Rückhalt für alle sein. Manchmal, so Bottke, gehöre es aber auch dazu "mal einen Arschtritt zu geben".

Bottke führt die Formation anders als zuvor Spiro

Trainer Roberto Albanese ist zufrieden damit, wie Bottke als Kapitän agiert, wenngleich er die Aufgabe nicht ganz so extrovertiert interpretiert wie zuvor Spiro. "Raban macht einen Superjob", lobt Albanese. "Er hat die Führung übernommen von Michel und organisiert das sehr gut. Er versucht aber, ein bisschen anders als Michel, den ruhigen Part ins Team einzubringen." Bottke zweifelt nicht daran, dass die Siegesserie am Samstag weitergeht und er somit der nächste Weltmeister-Kapitän des Grün-Gold-Clubs sein wird.

Wir werden Weltmeister!

(Raban Bottke)

Bottke fordert weniger "Fehlervermeidungstanzen"

Im Training hat in dieser Woche aber keineswegs alles perfekt funktioniert. Mit strengen Augen verfolgte Albanese die Durchgänge und wies im Anschluss auf die Fehler hin. "Die Anspannung ist hoch, gerade bei den neuen Leuten", weiß Bottke. "Da merkst du, dass sie jetzt auch Führung brauchen von den etablierten Leuten." Das Fehlervermeidungstanzen, wie er es nennt, will er ihnen austreiben.

Die Situation erinnert Bottke an die Lage vor Deutschen Meisterschaft, die am 9. November in Ludwigsburg stattfand. Dort holte die Formation am Ende trotzdem souverän den Titel. Dies soll nun auch in Wien auf der großen WM-Bühne erneut klappen.

