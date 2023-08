buten un binnen Geht Füllkrug, will Werder noch einen neuen Stürmer verpflichten Stand: 24.08.2023 14:22 Uhr

Falls Niclas Füllkrug die Bremer verlässt, soll noch ein Ersatz für ihn zu Werder kommen. Das bestätigte der Sportliche Leiter Clemens Fritz am Donnerstag.

Am 1. September endet in der Bundesliga das Transferfenster. Ob Niclas Füllkrug danach noch ein Werder-Spieler ist, ist weiterhin offen. Um den Nationalspieler ranken sich nach wie vor Wechselgerüchte. Falls der 30-Jährige die Bremer noch verlassen sollte, will der Klub noch einen Ersatz für ihn holen. Das bestätigte Clemens Fritz am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Wir haben den Anspruch, dass wir, falls dort etwas passieren sollte, auch noch Ersatz verpflichten werden.

(Clemens Fritz )

Wenn Füllkrug bleibt, wäre er auch am 2. September (15:30 Uhr) im Heimspiel gegen Mainz 05 dabei. "Ich arbeite unheimlich gerne mit Niclas Füllkrug zusammen", betonte Coach Ole Werner. "Er ist ein Spieler, der uns auf und neben dem Platz ganz viel gibt." Gleichwohl, so Werner, wisse er wie solche Transferphasen ablaufen und wie Werder aufgestellt ist.

