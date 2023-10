buten un binnen Füllkrug vor Wiedersehen mit Werder: Es "flutscht" in Dortmund Stand: 16.10.2023 12:52 Uhr

Am Freitagabend um 20:30 Uhr treffen die Bremer erstmals auf Niclas Füllkrug. Der lässt sich per Privatjet einfliegen – und ist schon ganz beim BVB angekommen.

Das erste Wiedersehen wird auf jeden Fall stattfinden, dafür ist gesorgt. Niclas Füllkrug wird am Freitagabend um 20:30 Uhr im Dortmunder Stadion auflaufen, wenn Werder Bremen zu Gast ist. Auf eine Vertragsklausel, die dem 30 Jahre alten Nationalstürmer und einstigen Bremer Publikumsliebling diesen Auftritt untersagt hätte, verzichtete Werder.

Und Füllkrug wird auch rechtzeitig vor dem Anpfiff von der Länderspiel-Reise der Nationalmannschaft in den USA zurück sein. Denn Borussia Dortmund lässt es sich kolportierte 100.000 Euro kosten, um seine BVB-Profis Mats Hummels, Julian Brandt, Niklas Süle und eben Füllkrug per Privatjet aus Philadelphia zurückzuholen.

Im Privatjet nach Dortmund

Diese werden dann bereits am Mittwochnachmittag in Dortmund landen, der Rest des deutschen Teams wird nach dem Testspiel gegen Mexiko erst am Donnerstag in Frankfurt zurück erwartet.

Ich finde es klasse, dass der BVB das macht. Jeder weiß, dass wir vier Nationalspieler beim BVB eine gewisse Rolle spielen und dort auch gerade einen ganz guten Job machen.

(BVB-Profi Niclas Füllkrug im "Kicker" über die "Rückholaktion")

Dortmunds Trainer Edin Terzic sei es wichtig gewesen, so erzählt es Füllkrug dem Magazin "Kicker", dass "wir zwei Nächte im eigenen Bett schlafen, bevor wir wieder Top-Leistungen bringen sollen". Diese Top-Leistung wird in diesem Fall gegen Werder von ihm erwartet. Dem ersten Aufeinandertreffen, seit Füllkrug am 31. August noch zu Dortmund gewechselt war.

Füllkrug trifft schon für den BVB

Werder brauchte dringend das Geld und "Lücke" die neue sportliche Herausforderung. Bremen, so sagte es Füllkrug zum Abschied, habe "immer ein Stück von meinem Herzen". Doch das Fußballer-Leben ist schnell für ihn weitergegangen. Nach sechs Wochen beim BVB ist Füllkrug schon komplett angekommen.

Ich gebe zu: Ich habe damit gerechnet, dass es länger dauert, bis ich ankomme und es flutscht.

(Niclas Füllkrug im "Kicker" über sein Angekommensein beim BVB)

Doch es flutscht für Füllkrug, in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen Hoffenheim und Union Berlin erzielte der Mittelstürmer seine ersten beiden Treffer für Dortmund. "Ich versuche, darauf aufzubauen und die Dinge noch besser zu machen", sagt Füllkrug.

Ausgeschlafen zum Duell mit Werder

Viele Werder-Fans werden aber wohl darauf hoffen, dass ihm das nicht gerade am Freitagabend gelingen möge. Und mit einem müden Füllkrug brauchen die Bremer nach der Privatjet-Rückholaktion wohl auch nicht rechnen.

"Ich habe in den vergangenen Wochen viel gespielt beim BVB, auch viele Spiele von Beginn an gemacht", so der 30-Jährige, "eigentlich sollte es kein Problem sein, zwei Partien in solch kurzer Zeit zu machen."

