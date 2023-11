buten un binnen Füllkrug sei Dank: Werder bekommt 500.000-Euro-Bonus Stand: 29.11.2023 12:24 Uhr

Selbst mitmischen können die Bremer in der Champions League nicht. Aber der Verein profitiert nun finanziell von Borussia Dortmunds Einzug ins Achtelfinale.

Von Petra Philippsen

Wenn es um die Champions League (CL) geht, ist Werder Bremen nur Zuschauer. Doch am Dienstagabend hat sich das Zuschauen für die Grün-Weißen zumindest richtig gelohnt.

Denn der 3:1-Sieg von Borussia Dortmund über den AC Mailand bescherte dem BVB den Einzug ins CL-Achtelfinale – und Werder eine satte Bonuszahlung.

Weitere Bonuszahlungen könnten folgen

So war es beim Transfer von Niclas Füllkrug mit der Borussia vereinbart worden: Zur Ablösesumme von 15 Millionen Euro könnten später beim Erfolg in den nationalen wie internationalen Wettbewerben noch Bonuszahlungen für die Bremer im Nachgang herausspringen.

Und so ist es nun gekommen. Nach Informationen des Internetportals "Deichstube" soll sich die Summe für das Champions-League-Achtelfinale auf 500.000 Euro belaufen. Übersteht die Borussia auch die nächste Runde in der "Königsklasse", wäre eine weitere Zahlung an Werder fällig. Dass es für den 30-jährigen Stürmer Füllkrug in Dortmund von Beginn an gut läuft, zahlt sich für seinen alten Verein also zumindest finanziell aus.

