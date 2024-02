Fußball-Bundesliga Fritz wird Werders neuer Sportchef Stand: 22.02.2024 13:22 Uhr

Die Bremer haben sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Frank Baumann für eine interne Lösung entschieden. Wie der Klub vermeldet, ist die Wahl auf Clemens Fritz gefallen.

Seitdem Frank Baumann Anfang November seinen Abschied angekündigt hatte, wurde darüber spekuliert, wer neuer Sportchef bei Werder wird. Nun hat Clemens Fritz das Rennen gemacht. Er wird im Sommer die Nachfolge von Baumann antreten. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet, Werder hat es inzwischen offiziell mitgeteilt.

Aufsichtsratschef Hubertus Hees-Grunewald hatte bereits bei der Verkündung des Baumann-Abschieds berichtet, dass Fritz zum Kandidatenkreis gehört. Zugleich wollte Werder auch Gespräche mit externen Kandidaten führen. Wie Hess-Grunewald nun erklärt, habe der Klub dabei national und international nach Kandidaten gesucht und zahlreiche Gespräche geführt. Letztlich habe sich jedoch Fritz durchgesetzt.

Am Ende konnte uns Clemens in mehreren Gesprächsrunden mit seiner Strategie und seinem Ansatz überzeugen und sich somit gegen die starken Mitbewerber durchsetzen.

(Hubertus Hess-Grunewald, Werder-Aufsichtsratschef)

Hess-Grunewald betonte hierbei, dass Werder Fritz den Schritt in die Geschäftsführung des Klubs "vollumfänglich" zutraue. Der sportliche Bereich sei bei ihm in "guten Händen". Fritz erklärte, dass Werder aus seiner Sicht in den vergangenen Jahren eine "sehr positive Entwicklung" genommen habe. Nach sechs Jahren an der Seite von Baumann freue er sich nun auf seine Aufgabe.

