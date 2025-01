buten un binnen Fischtown Pinguins unterliegen mit 4:6 bei den Schwenningen Wild Wings Stand: 26.01.2025 16:30 Uhr

Früh in der Partie stand es 2:0 für die Bremerhavener, doch Schwenningen konnte noch im ersten Drittel die Partie drehen. Die Pinguins kamen danach nicht mehr in Schlagdistanz.

In Schwenningen ging es rasant los: Rasch führten die Pinguins durch die Treffer von Rayan Bettahar (4. Minute) und Christian Wejse (6. Minute) mit 2:0. Davon ließen die Wild Wings sich aber nicht beeindrucken. Brett Ritchie verkürzte in der 8. Minute auf 1:2 und Alexander Karachun nutzte eine Zwei-Minuten-Strafe für Matt Abt, um zum 2:2 auszugleichen (12.). Noch im ersten Drittel drehte Schwenningen die Partie komplett. Zachary Senyshyn nutzte ebenfalls ein Powerplay und erzielte das 3:2 für sein Team (14.). Philip Feist erhöhte in der 19. Minute auf 4:2.

Mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag legte Senyshyn im zweiten Drittel das 5:2 nach (24). Jan Urbras war während der Zwei-Minuten-Strafen für Schwenningens Ben Marshall und Mirko Höfflin erfolgreich und traf zum 3:5 (28). In Schlagdistanz kamen die Pinguins aber nicht. Stattdessen markierte Tyson Spink in der 34. Minute das 6:3 für Schwenningen. Vor dem Ende des zweiten Drittels brachte Abt die Pinguins noch 4:6 heran (38.).

Das gab noch einmal Hoffnung für das dritte Drittel. In diesem gelang aber keinem Team mehr ein Treffer, sodass es beim 4:6 aus Sicht der Bremerhavener blieb.

