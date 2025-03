buten un binnen "Finale-oh-oh": Werders Fußballerinnen schwelgen im Pokal-Rausch Stand: 24.03.2025 14:20 Uhr

Rote Karte, Verlängerung und bissige Gegnerinnen: Der Einzug ins DFB-Pokalfinale war ein hartes Stück Arbeit für die Bremerinnen, aber auch Werbung für den Frauen-Fußball.

Von Petra Philippsen

"Finale-oh-oh"-Gesänge hallten am Sonntagnachmittag unaufhörlich durch das pickepackevolle Hamburger Volksparkstadion. Die Bremerinnen zogen sich nach dem Abpfiff ihre Final-Shirts über und feierten vor ihren mitgereisten Fans, Kapitänin Lina Hausicke reckte ihnen vor der Kurve die Eckfahne samt HSV-Raute wie eine Siegertrophäe entgegen: Nordderby gewonnen, Pokal-Finale erreicht – und das vor der Rekordkulisse von 57.000 Zuschauern. Mehr ging nicht.

"Das war pure Erleichterung", meinte Sophie Weidauer, die Werders 3:1-Finaleinzug mit zwei Toren geebnet hatte, "wir sind einfach froh und stolz, dass wir dieses Finale spielen dürfen. Und ich habe es total genossen, vor dieser Kulisse zu spielen und dann noch zu treffen."

"Wir haben Geschichte geschrieben"

Erzielte im Pokal-Halbfinale das 1:0 und das 2:1 für Werder Bremen gegen den HSV: Sophie Weidauer.

Es war ein wildes Spiel voller Wendungen und vor allem war es Werbung für den deutschen Frauen-Fußball. Der Klassenunterschied war zwischen Werder und dem HSV nicht so spürbar, wie von den Bremerinnen erhofft – dann mussten sie sich ab der 54. Minute auch noch in Unterzahl durchbeißen. Doch die bissen, sie kämpften, sie wollten unbedingt diesen Sieg.

Bis in die Verlängerung ging es, dann machte Werder mit zwei weiteren Treffern endlich den so ersehnten Sieg im Nordderby perfekt.

Wir haben Werder-Geschichte und Frauen-Geschichte geschrieben. Natürlich war das ein sehr besonderes Spiel und wird für immer in Erinnerung bleiben.

(Werders Doppel-Torschützin Sophie Weidauer)

Nun warten die Bayern im Finale

Das erste Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Bremer Fußballerinnen im Pokalfinale, dort wartet am 1. Mai mit Bayern München ein sehr schwerer Brocken. "Wir freuen uns trotzdem auf das Spiel und nehmen es an", sagte Weidauer, "und man hat gegen den HSV ja auch gesehen, dass es nicht so einfach war für den Favoriten."

Auch Werders Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz war begeistert: "Das tut uns gut, das tut dem gesamten Frauenfußball gut und ich freue mich unglaublich, weil die Frauen haben sich das auch wirklich verdient." Er empfinde "Riesenvorfreude" aufs Finale, so Fritz: "Da werden wir der Underdog sein, aber das Entscheidende ist, den Moment zu genießen und mit viel Vorfreude nach Köln zu fahren."

Trainer Horsch gibt Erlaubnis zum Durchfeiern

Ab jetzt darf gefeiert werden: Die Bremer Fußballerinen stehen erstmals in Werders Vereinsgeschichte im Pokal-Finale.

An Vorfreude mangelte es am Sonntag bei den Bremerinnen nicht – sie feierten eine rauschende Fußball-Party im Hamburger Volksparkstadion nach dem Abpfiff und auf dem Weg zurück. Und das mit Erlaubnis von Trainer Thomas Horsch.

"Treffen ist Samstag um 11 Uhr gegen Frankfurt. Was dazwischen passiert, ist mir fast ein bisschen egal", sagte Horsch und schob schnell hinterher: "Natürlich wollen wir jetzt auch weiterhin einen fairen Wettbewerb in der Bundesliga bieten, ganz klar. Aber jetzt wird gefeiert."

Am Samstag um 12 Uhr geht nach dem Pokal-Rausch erst einmal der Liga-Alltag für Werders Fußballerinnen weiter, im Stadion Platz 11, vor wohl 1.500 Zuschauern. Doch Weidauer hofft: "Vielleicht sagen sich ja nach dem Spiel doch ein paar Leute, dass sie Lust haben, uns auch auf Platz 11 zu unterstützen." Und es wäre sicher der nächste, wichtige Schritt für den Frauen-Fußball.

