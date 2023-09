buten un binnen Ex-Bremer Bartels beim Abschiedsspiel zwischen Biernot und Herzschmerz Stand: 09.09.2023 15:41 Uhr

Das Goodbye nahm Fin Bartels am Freitagabend im Kieler Holstein-Stadion emotional mit. Nicht mal ein Bier bekam er direkt nach dem Spiel runter, wie er scherzte.

Von Karsten Lübben und Samir Chawki

Als er um kurz vor 21 Uhr für Werder-Coach Ole Werner ausgewechselt wurde und im Anschluss zur Ehrenrunde vor den fast 8.000 Fans im Holstein-Stadion ansetzte, war für Fin Bartels wirklich "Finito". Nachdem der 36-Jährige, der von 2014 bis 2020 für Werder gespielt hat, im Sommer seine Karriere beendet hatte, feierte er am Freitagabend in Kiel sein Abschiedsspiel.

Dafür waren an die Förde auch viele seiner einstigen Weggefährten aus der Bremer Zeit gekommen. Tim Borowski, Torsten Frings, Lennart Thy, Theodor Gebre Selassie, Felix Kroos, Felix Wiedwald und Jerome Gondorf mischten bei den "Fintasticos" mit, die mit 10:9 gegen Holstein Kiel gewannen.

Am Ende bin ich einfach nur happy über die ganzen Leute, die hier Stimmung gemacht haben. Und über die Jungs, die da sind. Da kann ich mich nur ganz herzlich bei allen bedanken. Ich bin überglücklich, dass das so gelaufen ist.

(Fin Bartels im ARD-Interview)

Bartels traf gleich dreimal

Das Ergebnis war dabei natürlich völlig nebensächlich. Im Fokus stand Bartels, der sich in seiner Geburtsstadt vom Profifußball verabschiedete. Das ging ihm nah. "Ich konnte gerade nicht mal ein Bier trinken, was sonst immer gut geht. Ich musste erstmal Selters und was anderes nehmen", scherzte er im Anschluss.

Drei Tore hatte er zuvor bei seinen Einsätzen für Holstein und die "Fintasticos" erzielt. 24 waren es in seinen 131 Pflichtspielen für Werder. Auch Borowski, der an der Weser einst sein Co-Trainer war, hat ihn in sein Herz geschlossen.

Fin ist ein super Fußballer und vor allem ein ein richtig guter Mensch. Familienmensch, demütig, sehr zurückhaltend, intelligent und mit dem Herz am rechten Fleck.

(Tim Borowski im ARD-Interview)

Ganz ohne Fußball wird es bei Bartels auch nach dem Freitagabend nicht gehen. Seit dem Karriereende macht er als Hobbykicker weiter – bei der 2. Mannschaft der SpVg Eidertal Molfsee in der Kreisklasse A.

