buten un binnen Entscheidung gefallen: Werders Keita soll sich einen neuen Klub suchen Stand: 08.08.2024 10:46 Uhr

Nachdem die Bremer Naby Keita im April suspendiert hatten, trafen der Spieler und der Klub sich in dieser Woche zu Gesprächen. Eine Zukunft in Bremen besitzt Keita nicht mehr.

Von Karsten Lübben

Wie Werder mitteilt, wurde am Mittwochabend erneut mit Keita und dessen Berater gesprochen. Das Ergebnis: Keita wird weiterhin individuell trainieren und nicht ins Mannschaftstraining des Teams von Ole Werner zurückkehren.

"Nachdem sich seine sportliche Situation nicht wieder verändert, möchte er sich gerne eine neue Herausforderung suchen. Gemeinsam mit seinem Berater wollen wir dies möglichst zeitnah realisieren", berichtet Sportchef Clemens Fritz. Heißt: Keita und Werder werden sich trennen, sobald Keita einen neuen Klub gefunden hat.

Keita kam mit großen Erwartungen nach Bremen

Keita kam im Sommer 2023 als großer Hoffnungsträger nach Bremen. Werder hatte ihn ablösefrei verpflichtet, nachdem dessen Vertrag beim FC Liverpool ausgelaufen war. Die Erwartungen konnte der Champions-League-Sieger von 2019 allerdings nie erfüllen. Keita galt als verletzungsanfällig und fiel auch in Bremen regelmäßig aus.

Debütieren sollte der 29-Jährige für Werder im Juli 2023 in einem Testspiel gegen den VfB Oldenburg. Bereits beim Warmmachen zog er sich jedoch eine Verletzung an den Adduktoren zu und fiel für mehrere Wochen aus. Letztlich kam er in der Bundesliga für die Bremer nur fünfmal zum Einsatz. In die Startelf beorderte Coach Ole Werder ihn nur einmal, beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim Anfang Oktober. In der Partie verletzte Keita sich direkt erneut.

Keita wollte nicht nach Leverkusen mitfahren

Zum Eklat kam es dann Mitte April: Vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen weigerte Keita sich, mit dem Team die Reise ins Rheinland anzutreten. Der Grund: Werner sah für ihn keinen Platz in der ersten Elf vor, sondern wollte ihn erneut auf die Bank setzen. Werder stellte ihn daraufhin bis zum Saisonende frei.

In der Vorbereitung der Bremer auf die neue Saison war Keita nicht dabei, weil er mit dem Team der Guineer an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen hat. Anfang der Woche hat Keita bei Werder die Leistungsdiagnostik absolviert. Geplant wird mit ihm aber nicht mehr.

