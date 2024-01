buten un binnen Eine Woche vor dem Start: Werder testet am Sonntag in Braunschweig Stand: 06.01.2024 16:41 Uhr

Bei Eintracht Braunschweig bestreiten die Bremer um 15 Uhr das einzige Testspiel der Winter-Vorbereitung. Schon in der kommenden Woche geht es in der Bundesliga weiter.

Bereits am Sonntag, 14. Januar, um 15:30 Uhr steht das wichtige Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf beim VfL Bochum an. Da die Winterpause dieses Mal so kurz ist, sind die Bremer nicht in ein Trainingslager gereist und testen nur einmal. Am Sonntag treten sie bei Eintracht Braunschweig an. Die Braunschweiger liegen in der 2. Liga derzeit auf dem 17. Platz.

Braunschweig hat sich in den letzten Wochen in der 2. Liga in aufsteigender Form gezeigt. Sie spielen gradlinig nach vorne und sind sehr körperlich, was auch Themen sind, die uns in Bochum erwarten könnten.

(Werder-Coach Ole Werner)

Kann Borré spielen?

Verzichten muss Werner allerdings auf mehrere Akteure, die eigentlich zum Stammpersonal gehören. Amos Pieper wird nach seinem Knöchelbruch noch mehrere Monate fehlen. Mit Milos Veljkovic muss aufgrund von Beschwerden mit dem Kniegelenk ein weiterer Innenverteidiger aktuell aussetzen.

Ebenso fehlt Nicolai Rapp, bei dem Werder lediglich von einer "Fußverletzung" spricht. Naby Keita weilt bei der Nationalmannschaft, um sich auf den Afrika-Cup vorzubereiten. Fraglich sind laut Angaben des Klubs außerdem die Einsätze von Felix Agu und Rafael Borré, die beide in den vergangenen Tagen krank waren. Olivier Deman trainiert darüber hinaus aktuell individuell.

