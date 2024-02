buten un binnen Eine Aufsteiger-Phobie und 4 weitere Fakten zu Werders Darmstadt-Duell Stand: 24.02.2024 06:00 Uhr

Bei Werder läuft es gerade rund – nur gegen die Aufsteiger gab es in dieser Saison bisher null Punkte. Ab 15:30 Uhr ist Werders letzte Chance, das noch zu ändern.

1. Europacup-Träume statt Abstiegsangst

Nach 13 Spieltagen hatte Werder Bremen nur elf Punkte auf dem Konto, lag zwei Zähler vor dem Relegationsplatz und musste den Blick nach unten richten. Nach nur einer Niederlage und fünf Siegen in den folgenden neun Spielen hat sich die Elf von Ole Werner aber dann auf Platz sieben nach oben katapultiert. Mit 13 Punkten Vorsprung auf Rang 16 geht es jetzt nicht mehr gegen den Abstieg, sondern um einen internationalen Wettbewerb. An den letzten neun Spieltagen sammelte einzig Bayer Leverkusen mehr Punkte als Werder.

Bundesliga-Tabelle der letzten 9 Spieltage: Rang Spieltage 14 bis 22 Torverhältnis Punkte 1. Bayer Leverkusen 19:4 23 2. Werder Bremen 13:7 18 3. Union Berlin 9:7 17 4. Borussia Dortmund 18:7 16 5. VfB Stuttgart 18:13 16 6. 1. FC Heidenheim 13:10 16 7. Eintracht Frankfurt 15:13 15 8. Bayern München 17:16 15 9. RB Leipzig 17:15 14 10. VfL Bochum 12:15 12

2. Keine Punkte gegen Aufsteiger

Bremen erweist sich in dieser Saison als eine Art Wundertüte, feierte zuletzt drei Auswärtssiege nacheinander (Vereinsrekord eingestellt, darunter ein Sieg bei Bayern München), verlor aber alle drei bisherigen Spiele gegen die Aufsteiger Heidenheim (2:4 auswärts, 1:2 zu Hause) und Darmstadt (ebenfalls 2:4 auswärts). In der Saison 2022/23 ging zudem das zweite Spiel gegen Mitaufsteiger Schalker verloren – damit kassierte Werder in seinen letzten vier Duellen mit Aufsteigern vier Niederlagen.

3. Werder hat die Zu-Null-Spiele entdeckt

Werder Bremen gewann zuletzt erstmals seit der Saison 1981/82 drei Auswärtsspiele in der Bundesliga nacheinander ohne Gegentor – in München, Mainz und Köln hieß es am Ende immer 1:0 für die Werner-Elf. Zuvor hatte in dieser Saison schon drei Mal zu Hause die Null gestanden. Die sechs Zu-Null-Spiele von Werder sind bereits zwei mehr als in der ganzen letzten Saison, mehr schaffte Bremen letztmals 2017/18 (vor sechs Jahren waren es am Saisonende acht Partien ohne Gegentor).

4. Darmstadt seit 15 Bundesliga-Spielen sieglos

Der SV Darmstadt 98 verlor zuletzt gegen den VfB Stuttgart mal wieder knapp (1:2), hält in den meisten Spielen gut mit, wartet aber mittlerweile seit dem 7. Spieltag auf einen dreifachen Punktgewinn. 15 sieglose Spiele in Folge bedeuten für die Lilien einen neuen Negativrekord in der Bundesliga, es gibt aber immer noch Hoffnung auf den Klassenerhalt: Mainz ist nur drei Punkte entfernt, Köln vier Zähler — zumal die direkten Duelle gegen die beiden Konkurrenten noch ausstehen.

5. Lieberknecht muss eine Gelb-Sperre absitzen

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht sah zuletzt gegen Stuttgart seine vierte Gelbe Karte und muss damit als erster Bundesliga-Coach in dieser Saison eine Gelb-Sperre absitzen. Der Aufstiegstrainer sitzt trotz der Negativserie fest im Sattel und versucht alles: Mit verschiedenen Taktiken und Formationen kommt Darmstadt diese Saison schon auf 64 Änderungen der Startelf – Ole Werner, der möglichst an seinem Stamm festhält, änderte sein Team erst 38 Mal.

