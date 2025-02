buten un binnen Ein Tor reicht Bayerns Fußballerinnen für den Sieg gegen Werder Stand: 16.02.2025 17:09 Uhr

Die Tabellenführerinnen aus München sicherten sich mit einer kontrollierten Leistung den 1:0-Sieg gegen Werder. Wirklich gefährden konnten sie die Bremerinnen nicht.

Die Chance war da, die starken Gegnerinnen von Bayern München in diesem Bundesliga-Duell ein bisschen zu ärgern. Doch Werders Offensive war mit einem gebrauchten Tag nach München angereist.

Und so wirkte das reine Ergebnis von 1:0 am Ende enger, als es auf dem Spielfeld war. Denn die Münchnerinnen hatten die Partie komplett unter Kontrolle und der Mannschaft von Trainer Thomas Horsch wollte an diesem Sonntagnachmittag einfach keine Torgefahr gelingen.

Pernile Harder hatte die Bayern in der 16. Minute in Führung gebracht. Dass den großen Favoritinnen danach keinen weiteren Treffer hinzufügen konnte, war wohl das Einzige, was sich die insgesamt sehr souverän auftretenden Tabellenführerinnen am Ende vielleicht vorwerfen mussten. Den Bremerinnen fehlte dagegen gerade in der Schlussphase mehr Mut zum Risiko, um den Ausgleich noch irgendwie zu erzwingen.

Mehr zum Frauen-Fußball:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 16. Februar 2025, 19:30 Uhr