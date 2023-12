buten un binnen Ducksch über das Werder-Jahr 2023: "War nicht so erfolgreich" Stand: 13.12.2023 11:35 Uhr

Marvin Ducksch blickt zwiespältig auf das Jahr 2023. Für ihn persönlich lief es mit dem Sprung ins DFB-Team gut. Bei den Bremern hätte es aber besser laufen können.

Von Karsten Lübben

Die Werder-Fans kennen Marvin Ducksch vor allem im grün-weißen Trikot oder privat auch gerne mal im extravagenten Jogginganzug-Look. Für die Weihnachtsfeier des Klubs schlüpfte jedoch auch der Stürmer in den feinen Zwirn. Mit einem weißen Hemd und einem grauen Sakko kam Ducksch am Dienstagabend zur Veranstaltung, bei der die Profis sich allerdings arg zurückhalten müssen.

Am Dienstag fand Werders Weihnachtsfeier statt. Dort zog Marvin Ducksch auch schon mal ein Fazit für das Jahr 2023.

Im vergangenen Jahr sah dies noch anders aus. Da fiel die Weihnachtsfeier mitten in die WM-Pause, sodass die Spieler ordentlich Gas geben konnten und nicht alles daran setzen mussten, topfit für das nächste Spiel zu sein. Am Dienstag lag der Fokus allerdings schon auf dem am Freitagabend (20:30 Uhr) anstehenden Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach. Im Anschluss folgt dann noch das Heimspiel gegen RB Leipzig (19. Dezember, 18:30 Uhr) an, ehe der Kader in den Weihnachtsurlaub starten kann.

Wenn die besinnliche Zeit einkehrt und das Jahr sich dem Ende nähert, wird auch gerne auf die vergangenen zwölf Monate zurückgeblickt. Eher zwiegespalten fällt aktuell das Resümee jedoch bei Ducksch aus, denn für das Bremer Team hätte es aus seiner Sicht schon besser laufen können.

Ich glaube, wenn man sich die Punkteausbeute anschaut, ist es für uns nicht so erfolgreich gelaufen.

(Marvin Ducksch)

Für Ducksch lief es deutlich besser

Für ihn persönlich, erzählte Ducksch, sei es jedoch ein "sehr schönes Jahr" gewesen. Erstmals wurde der 29-Jährige im November von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert. Für Ducksch war dies eine "Belohnung" für seine Leistung. 2024 möchte er sich für weitere Einsätze im DFB-Trikot empfehlen.

Ich glaube, dass ich jetzt im erweiterten Kreis bin und das ein oder andere Auge auch mal auf meine Person geht. Deswegen gilt es, ordentliche Leistungen zu bringen. Und dann mal schauen, wofür der Bundestrainer sich entscheidet.

(Marvin Ducksch)

Schafft Ducksch den Sprung zur EM?

Sein Ziel ist klar: Ducksch will im kommenden Sommer bei der EM in Deutschland mit dem Adler auf der Brust auflaufen. Die Konkurrenz im DFB-Team ist allerdings groß. Daher kann er es sich nicht leisten, ein bisschen nachzulassen. Bevor er 2024 im Nationalteam durchstarten und auch mit Werder wieder mehr punkten will, stehen für ihn über Weihnachten ein paar geruhsame Tage bei der Familie in Dortmund an.

Ich glaube, dass es jedem gut tut, in der kurzen Zeit, die man zum Regenerieren hat, auch mal Dinge weit weg vom Fußball zu tun.

(Marvin Ducksch)

