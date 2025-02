buten un binnen Bremer Oberschule kämpft um Anerkennung als Sport-Eliteschule Stand: 12.02.2025 16:22 Uhr

43 Eliteschulen des Sports gibt es deutschlandweit. Auch die Oberschule an der Ronzelenstraße möchte diesen Titel tragen. Nun muss der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden.

Von Julian Meiser

Die sportbetonte Schule in Bremen-Horn ist ein Aushängeschild der Stadt. Sie brachte Stars wie Schwimmer Florian Wellbrock oder Turnerin Karina Schönmaier hervor. Und weitere sollen folgen: Über 40 Prozent der derzeit 936 Schülerinnen und Schülern gehören einem Landeskader in ihrer entsprechenden Sportart an.

Zur optimalen Förderung der talentierten Bremer Nachwuchssportler wurde im vergangenen Jahr das Sportzentrum Ronzelenstraße mit Sechsfach-Sporthalle über zwei Etagen, Seminarräumen sowie einem Kraftraum eröffnet.

Oberschule an der Ronzelenstraße will Eliteschule werden

Was der Oberschule an der Ronzelenstraße fehlt, ist die Anerkennung als Eliteschule des Sports durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Den Titel erhalten diejenigen Bildungseinrichtungen, die die sportliche und schulische Förderung von Nachwuchsathletinnen und -athleten unter Einhaltung verschiedener Qualitätskriterien in Einklang bringen.

Zu Beginn dieses Jahres reichte das Ressort von Senatorin Sascha Aulepp beim DOSB in Frankfurt einen entsprechenden Antrag ein. Dieser wurde vom Kollegium entworfen und umfasst stattliche 140 Seiten. Schulleiterin Hermi Auner ist stolz auf das Endergebnis: "Ich glaube nicht, dass jemand ein so umfassendes Konzept abgegeben hat wie wir."

Aulepp verbreitet Optimismus

Sascha Aulepp unterstützt Schulleiterin Hermin Auner.

Auner erhofft sich durch das vom DOSB verliehene Siegel eine bundesweite Anerkennung des Sportstandorts Bremen. Ähnlich sieht das Aulepp. "Ich wünsche der Oberschule an der Ronzelenstraße, dass der Deutsche Olympische Sportbund ihre herausragende Arbeit würdigt, ihre sportliche Exzellenz anerkennt und sie zur Eliteschule des Sports zertifiziert", betont die SPD-Politikerin am Mittwoch: "Diesen Ritterschlag der Sportwelt hat sie sich für ihre großartige Förderung von Nachwuchstalenten mehr als verdient."

Der Nachwuchsleistungssport an der Ronzelenstraße wird mit viel Herzblut, hoher Kompetenz und professionellem Können in vielen Sportarten betrieben und auch der Breitensport kommt nicht zu kurz. Im Mittelpunkt stehen immer die Schülerinnen und Schüler.

(Sascha Aulepp, Senatorin für Kinder und Bildung)

Grundsätzlich ist Aulepp zuversichtlich gestimmt. "Das kann eigentlich nur so ausgehen, dass wir bald die Plakette an die Tür schrauben können", prognostiziert sie, weist gleichzeitig aber auch darauf hin, dass möglicherweise ein Nachbohren beim DOSB notwendig sei.

Bovenschulte und Mäurer unterstützen das Vorhaben

Auch Innensenator Ulrich Mäurer hofft auf eine positive Entscheidung des DSOB: "Die Förderung der jungen Leitungssportlerinnen und -sportler ist so konzipiert, dass sie intensiv trainieren können, ohne dass die Ausbildung darunter leidet. Der Unterricht ist individuell angepasst, Freistellungen für Lehrgänge und Wettkämpfe sind kein Problem."

Ich unterstütze den Antrag der sportbetonten Oberschule an der Ronzelenstraße zur Zertifizierung zur Eliteschule des Sports mit voller Überzeugung.

(Ulrich Mäurer, Senator für Inneres und Sport)

Wie der DOSB auf Anfrage von buten un binnen mitteilte, werde der eingegangene Antrag momentan geprüft. Eine Entscheidung könne erst Ende März erwartet werden.

