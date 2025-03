buten un binnen Bremer Grün-Gold-Tanzpaar holt 8. DM-Titel in Folge Stand: 16.03.2025 18:57 Uhr

Die 17-jährigen Luna Albanese und Dimitri Kalistov tanzen auf nationalem Parkett in ihrer eigenen Liga. Nach dem Titel bei der Jugend-DM gewannen sie auch bei der U21.

Von Petra Philippsen

18 Latein-Tanzpaare waren am Sonntagmittag im Kongresszentrum von Wetzlar zur Deutschen Meisterschaft der unter 21-Jährigen angetreten – und mittendrin Luna Albanese und Dimitri Kalistov vom Bremer Grün-Gold-Club. Die beiden 17-Jährigen hatten sich gerade erst souverän den Titel bei der Jugendmeisterschaft geholt, nun tanzten die beiden gegen Paare, die im Schnitt zwei Jahre älter sind.

Und dennoch hießen die klaren Sieger nach drei Runden am Ende: Luna Albanese und Dimitri Kalistov. In allen fünf lateinamerikanischen Tänzen bekamen die beiden Bremer im Finale von den Wertungsrichtern alle Einsen. Besser geht es nicht.

Es ist der 8. DM-Titel in Folge für die beiden – das ist schon etwas.

(Trainerin Uta Albanese)

"Wir wussten, was auf uns zukommt"

Luna Albanese und Dimitri Kalistov gewannen auf Anhieb den Titel bei der U21-DM.

Für das Bremer Tanzpaar geht sein Lauf auf dem nationalen Parkett nahtlos weiter, in allen Altersklassen hatte es sich Jahr für Jahr die Titel bei den Deutschen Meisterschaften ertanzt – bereits sieben Mal in Folge. Nun waren sie erstmals auch bei der für sie nächst höheren Altersklasse am Start und tanzten wieder in ihrer eigenen Liga.

"Wir kennen die Paare, gegen die sie heute angetreten sind", erklärt Mutter und Trainerin Uta Albanese, "wir wussten, was auf uns zukommt." Und vor allem wussten sie, dass Luna Albanese und Dimitri Kalistov stärker sind als die Konkurrenz. Ungeachtet dessen, dass diese schon zwei bis drei Jahre länger im Tanztraining sind.

Dingis/Gigli mit DM-Bronze

Vor einem Jahr noch mit DM-Silber um den Hals: Alessia-Allegra Gigli und Daniel Dingis tanzten dieses Mal zu Bronze.

Für Luna Albanese und Dimitri Kalistov, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, geht es nach dem Titel bei der Junioren-EM und Platz drei bei der Junioren-WM vor allem darum, sich auf internationalem Parkett und dann auch im Erwachsenenbereich im Latein zu etablieren.

Dort, wo ihre Vereinskollegen Daniel Dingis und Alessia-Allegra Gigli schon angekommen sind und am Samstagabend bei der Latein-DM einen kleinen Rückschlag hinnehmen mussten. In der Hauptgruppe Latein hatte sich das Bremer Paar unter 58 Paaren in fünf Runden ins Finale durchgesetzt, mussten sich dort jedoch mit Bronze begnügen – mit nur einem Punkt Rückstand auf Silber.

Es ist ein bisschen schade, es war ganz knapp. Im letzten Jahr hat es mit Platz zwei geklappt. Aber es waren dieses Mal auch zwei starke Paare vor ihnen.

(GGC-Trainerin Uta Albanese)

Latein-EM folgt im Anschluss

Acht Paare vom Bremer Grün-Gold-Club waren in der Hauptgruppe Latein in Wetzlar am Start, Trainerin Uta Albanese hatte sich erhofft, dass das ein oder andere Paar noch etwas weiter kommt. Dennoch bleibt gar nicht viel Zeit, dem Hätte-wäre-wenn hinterher zu trauern, denn für Daniel Dingis und Alessia-Allegra Gigli geht es direkt mit der Europameisterschaft weiter.

Vom 28. bis 30. März sind sie auf Mallorca als eines von vier deutschen Tanzpaaren dabei. Dingis und Gigli hatten sich bereits vor der Deutschen Meisterschaft über die Weltrangliste qualifiziert.

