buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club enthüllt seine neue Tanz-Choreografie

Bremer Grün-Gold-Club enthüllt seine neue Tanz-Choreografie Stand: 20.10.2023 06:47 Uhr

Am Abend ab 20 Uhr stellt die GGC-Lateinformation erstmals "Freedom and Peace" der Öffentlichkeit vor. Wird es der nächste große Wurf von Trainer Roberto Albanese?

Von Petra Philippsen

Mit "Emozioni" hat der Grün-Gold-Club Bremen in den vergangenen zwei Jahren alles gewonnen, was es im Lateinformationssport zu gewinnen gibt. Mit dieser sehr persönlichen Hochgeschwindigkeits-Choreografie zu Italo-Pop-Rhythmen legte Erfolgscoach Roberto Albanese die Latte noch einmal ein Stück höher.

Hat mit "Freedom and Peace" ein Thema gewählt, das den aktuellen Zeitgeist trifft: GGC-Trainer Roberto Albanese.

Umso größer sind nun die Erwartungen. Heute Abend ab 20 Uhr wird das Geheimnis gelüftet und die Bremer Lateinformation präsentiert erstmals in einer öffentlichen Generalprobe die neue Choreografie mit dem Titel "Freedom and Peace".

In der Schulsporthalle an der Delfter Straße können Zuschauer diesen Auftritt mitverfolgen, der Eintritt soll der Reisekasse der Mannschaft für die WM in Hongkong zugute kommen.

