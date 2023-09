buten un binnen Bremen hat für Füllkrug "immer ein Stück von meinem Herzen" Stand: 01.09.2023 16:01 Uhr

Niclas Füllkrug spielt nun Champions League in Dortmund, statt im Abstiegskampf mit Werder. Vergessen hat er seine alte Heimat aber auch im Wechseltrubel nicht.

Von Petra Philippsen

Die neue Fußball-Welt von Niclas Füllkrug ist gelb und schwarz, die Farben von Borussia Dortmund. Sein neues Trikot mit der Rückennummer 14 hatte sich der 30-Jährige dann auch gleich übergezogen, als am Donnerstag sein Wechsel bekanntgegeben wurde.

Wenn ich ehrlich bin, war das von Anfang an meine Wunschlösung. Manchmal dauert es ein bisschen, es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet.

(Niclas Füllkrug im Vereins-TV des BVB)

Dass er glücklich in seiner neuen, gelb-schwarzen Welt ist, heißt aber nicht, dass er seine alte, grün-weiße schon vergessen hätte. "Ich bin froh dass es jetzt so gekommen ist", sagt Füllkrug, "trotzdem ist es so, dass ich Werder unheimlich viel Wertschätzung schenke."

Füllkrug: "Danke, dass ihr immer da wart"

Niclas Füllkrug spielt ab sofort für Borussia Dortmund, der Vertrag soll bis 2026 laufen.

Mit 13 Jahren war Füllkrug ins Werder-Internat gekommen, im Verein zum Toptorjäger der Bundesliga und zum Nationalspieler aufgestiegen. In den vergangenen zwei Jahren war Füllkrug zu Werders Lebensversicherung geworden. Aber der Verein hielt eben auch während seiner schweren Verletzungen zu ihm. Man wusste, was man aneinander hatte.

Für die Bremer Fans war "Lücke" immer ihre Nummer eins und so wollte sich Füllkrug auch von ihnen verabschieden. Bremen, so sagte er, "wird immer ein Stück von meinem Herzen haben". Später schrieb er bei Instagram eine persönliche Abschiedsbotschaft und fügte eine Reihe von emotionalen Fotos aus der jüngsten Werder-Vergangenheit hinzu.

Vielen Dank, dass ihr immer da wart und danke für eure bedingungslose Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe das Werder-Trikot mit Stolz getragen und es wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen behalten.

(Niclas Füllkrug bei Instagram)

Champions League statt Abstiegskampf

In Dortmund hofft er, dass ihn die Fans ebenso warm aufnehmen werden wie die Bremer. Am Freitagabend bekommt Füllkrug im ersten Heimspiel gegen Heidenheim einen ersten Eindruck von der besonderen Atmosphäre im Stadion. Auf das er sich genauso freut, wie auf die nächsten, großen Herausforderungen in seiner Karriere.

Es ist schon nochmal ein anderes Level, wo ich mich beweisen möchte, beweisen darf. Es ist Champions League, es ist die gelbe Wand, es ist das Stadion, es sind die Fans. Und unter anderem die Mitspieler, die sehr viel Qualität mitbringen.

(Niclas Füllkrug im Vereins-TV des BVB)

Auf Füllkrug warten nun in der Champions League Schwergewichte wie Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. Auf Werder wohl der Abstiegskampf. "Lücke", wie sie ihn in Bremen liebevoll nannten, hat eben jene in der Stadt und im Verein hinterlassen. Doch auch Füllkrug muss erst sehen, ob er sich in seiner neuen, gelb-schwarzen Welt überhaupt durchsetzen kann.

