buten un binnen Bleibt er, geht er? Werder-Kapitän Friedl hofft auf Weiser-Verbleib

Stand: 24.01.2024 18:03 Uhr

Noch ist unklar, ob Mitchell Weiser seinen Vertrag an der Weser verlängert. Geht es nach Werder-Kapitän Marco Friedl, läuft sein Kumpel auch nach dem Sommer für die Bremer auf.

Von Helge Hommers und Stephan Schiffner

Nach dem Triumph in München war das Interesse groß an den Werder-Spielern. Verständlich, denn einen Sieg über die mächtigen Bayern sorgt nicht nur in Bremen für Aufsehen. "Es kommt halt nicht immer vor, dass du die Bayern schlägst, deshalb ist es dann normal, dass mehr Nachrichten kommen", sagte Werder-Kapitän und Ex-Münchner Marco Friedl in einer Medienrunde am Mittwoch.

Auch mir haben mehr Leute als sonst geschrieben. Es ist einfach immer etwas Spezielles und für mich nochmal mehr, weil ich so lange da war.

(Werder-Kapitän Marco Friedl)

Extra-Lob für Werder-Siegtorschütze Weiser

Besonders groß war das Interesse nach dem 1:0-Erfolg gegen den Rekordmeister an Mitchell Weiser. Der grün-weiße Rechtsaußen und ebenfalls ehemalige Münchner hatte gegen seinen Ex-Klub nicht nur den Siegtreffer erzielt, sondern auch sonst eine bärenstarke Leistung gezeigt. Auch Friedl war noch Tage später voll des Lobes für seinen Teamkollegen: "Man muss einfach sagen, dass 'Mitch' ein Unterschiedsspieler für uns ist", sagte der 25-Jährige.

Nicht nur in dem Spiel, sondern seit er hier ist, hat er gezeigt, was er für ein Top-Fußballer er ist und was für Fähigkeiten er hat.

(Werder-Kapitän Marco Friedl)

Beim 1:0-Sieg in München erzielte Mitchell Weiser (links) den Siegtreffer.

Ob Weiser diese Fähigkeiten allerdings noch lange im Werder-Dress unter Beweis stellt, ist unklar: Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im Sommer aus, die Gespräche laufen noch. Geht es nach Friedl, soll Weiser den Bremern auch nach der Saison erhalten bleiben.

Ich wünsche mir natürlich, dass er bleibt, und hoffe, Werder führt viele Gespräche mit ihm und seinen Berater.

(Werder-Kapitän Marco Friedl)

Friedl und Weiser kennen sich seit Jahren

Friedl und Weiser verbindet mehr als nur der gemeinsame Verein. "Ich kenne Mitch schon seit acht, neun Jahren", so der Werder-Kapitän. "Ich weiß, wie er tickt, wie er denkt, wie er ist." Zumal die beiden Kumpels auch abseits des Platzes viel Zeit miteinander. Logisch, dass es dann auch um Zukunftsfragen geht. "Ich frage ihn jedes Mal, wie es ausschaut", erzählt Friedl und macht deutlich, dass er in den Gesprächen nicht untätig ist.

Ich probiere es, aber am Ende ist es immer die Entscheidung vom Spieler.

(Werder-Kapitän Marco Friedl)

