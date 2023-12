buten un binnen Bei Werder aussortiert, in Stuttgart furios: So tickt Deniz Undav Stand: 01.12.2023 18:19 Uhr

Stürmer Deniz Undav begeistert die Bundesliga. Am Samstag um 18:30 Uhr trifft er auf seinen Jugend-Klub Werder. Dort hätte seine Karriere fast ein frühes Ende gefunden.

Manche Fußballer brauchen ein bisschen länger, bis der Durchbruch klappt. Deniz Undav ist so einer, aber dabei ein Spätstarter der ganz besonderen Art. Denn die vielen Umwege, auf denen sich der inzwischen 27-Jährige nicht entmutigen ließ, führten ihn schließlich doch noch in die Bundesliga – und vielleicht sogar bald in die deutsche Nationalmannschaft.

Wenn man sich seinen Weg anguckt, dann ist das kein gewöhnlicher. Respekt davor, dass er diesen Weg gegangen ist und sich durchgebissen hat. Ich kann nicht bewerten, was damals war, da war ich selbst noch Spieler. Er hat sich auf jeden Fall sehr gut entwickelt.

(Clemens Fritz, Sportlicher Leiter Werder Bremen)

Bei Werder war Undav einst durchgefallen. Zu klein "und zu dick" sei das Urteil über ihn damals in der Werder-Jugend gewesen, erzählte Undav selbst. Mit dieser Begründung sei er als Jugendlicher mit Karriere-Träumen bei den Grün-Weißen aussortiert worden. So geht er nun ordentlich angespornt in das Duell am Samstagabend um 18:30 Uhr.

Undav: "Gefühlt war mein Traum geplatzt"

Spieler der Stunde in der Bundesliga: Deniz Undav (links) genieß seinen Lauf mit Stuttgart.

"Ich bin immer motiviert, aber gegen Werder Bremen kommen natürlich noch ein paar Prozent mehr dazu", sagte er dem Internetportal "Deichstube". Auch wenn er keinen Groll gegen Werder hege: Das Aus in der Jugend sei "sehr, sehr hart" gewesen, erinnerte sich der Deutsch-Türke. "Gefühlt war mein Traum dann geplatzt". Die Hoffnung aufs Profileben habe er zwischenzeitlich aufgegeben, erzählte er im ZDF-"Sportstudio". Sein Vater und Onkel hätten ihn überredet, nicht aufzuhören.

Der Sprung zum Profi in Bremen hätte einen besonderen Reiz gehabt. In Varel in Friesland wurde Undav im Juli 1996 geboren, in Achim wuchs er auf. Das Bremer Trainingsgelände am Weserstadion lag nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt.

Undav tingelt durch kleine Klubs

Undavs Weg führte dann über die kleineren Clubs SC Weyhe und TSV Havelse zur zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Doch auch dort schaffte er den Durchbruch nicht, auch die Braunschweiger schickten ihn weg. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2018 holten die Niedersachsen zwar mehr als 20 neue Spieler, von denen nur die wenigsten drittligatauglich waren.

Undav aber bekam sechs Jahre nach dem Aus bei Werder auch hier kein Angebot. So zog er nach Meppen weiter, schoss in zwei Jahren 23 Drittliga-Tore – und wurde begehrter.

Über Belgien zur Premier League

Vielleicht ruft bei Erfolgsstürmer Deniz Undav (links) ja bald Bundestrainer Julian Nagelsmann an.

Der märchenhafte Aufstieg gewann an Fahrt. Dass der Offensivspieler dann 2020 zum damals noch zweitklassigen Klub Saint-Gilloise nach Belgien wechselte, überraschte. Doch Undav fühlte sich ungewohnt wertgeschätzt und schoss sein Team zum Aufstieg. In Belgien warb er dermaßen für sich, dass der Wechsel in die Premier League die Belohnung war. Er habe gegen viele Widerstände kämpfen müssen. "Nicht einige, sondern sehr viele! Ich habe immer nur gehört: 'Deniz, du bist gut, aber...' Vor allem in Deutschland suchte man Fehler bei mir", sagte Undav einmal dem Magazin "Kicker".

Nach Jahren, in denen er in Deutschland unter dem Radar lief, holte ihn erst der VfB im vergangenen Sommer in die Bundesliga. Auf Leihbasis verpflichteten ihn die Schwaben von Brighton & Hove Albion. Eine Rückkehr nach Bremen war kein Thema, sagte Fritz: "Wir hatten im Sommer nicht so den Riesenbedarf im Angriff. Zu dem Zeitpunkt, als 'Fülle' nach Dortmund gegangen ist, brauchten wir uns dann mit Undav nicht mehr zu beschäftigen."

Undav: "Alles immer noch ein Traum"

Nach Stuttgart kam Undav als Hoffnungsträger für eine sorgenfreie Saison – und machte sich mit sieben Toren in seinen ersten neun Bundesliga-Spielen schnell einen Namen. Als Ersatz und Nebenmann von Serhou Guirassy ist er eines der Gesichter der bisher überraschend starken Spielzeit des VfB.

Für mich ist das alles gefühlt immer noch ein Traum. Manchmal denke ich: Zum Glück habe ich es geschafft, ich kann es nicht fassen. Und deswegen habe ich gerade diesen Hunger in mir, immer mehr zu machen und noch mehr Tore zu schießen.

(Stuttgart-Profi Deniz Undav)

buten un binnen bei WhatsApp Morgens und abends bekommen Sie von uns die wichtigsten Themen des Tages auf Ihr Handy. Ab und zu melden wir uns auch zwischendurch. So finden Sie uns: Gehen Sie dafür auf das Plus-Symbol rechts neben dem Wort Kanäle. Über die Suche finden Sie buten un binnen. Um Push-Mitteilungen zu aktuellen News zu erhalten, muss die Glocke oben rechts aktiviert werden. Hier geht es direkt zum Kanal von buten un binnen bei WhatsApp.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 1. Dezember 2023, 18:06 Uhr