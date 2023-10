buten un binnen Auswärtsmacht Hoffenheim und 4 weitere Fakten vor Werders Heimspiel Stand: 07.10.2023 06:34 Uhr

In Bremen fühlt die TSG Hoffenheim sich besonders wohl. Werder könnte mit einem Sieg allerdings eine Serie hinlegen, die zuletzt vor mehr als vier Jahren gelang.

1. Gelingt der 3. Heimsieg in Folge?

Zuletzt hat Werder in der Bundesliga zwei Heimspiele nacheinander gewonnen. Auf das 4:0 gegen Mainz 05 folgte ein 2:1 gegen den 1. FC Köln. Drei Heimsiege in der Bundesliga in Folge holten die Bremer zuletzt im Frühjahr 2019. Die von Florian Kohfeldt trainierte Mannschaft gewann seinerzeit gegen Schalke 04 (4:2), Mainz 05 (3:1) und den SC Freiburg (2:1).

2. Hoffenheim ist auswärts eine Macht

Einfach werden die Hoffenheimer es Werder allerdings wohl nicht machen. Das Team hat bisher dreimal in dieser Saison auswärts gespielt und jedes Mal gewonnen. Dadurch liegt die TSG derzeit auf dem ersten Platz der Auswärtstabelle.

3. Die TSG mag das Weser-Stadion

In Bremen fühlen die Hoffenheimer sich anscheinend besonders wohl. Seit acht Partien haben sie im Weser-Stadion nicht mehr verloren. Dreimal gewannen sie, fünfmal gab es ein Unentschieden.

4. Werders Joker stechen

Die Saison verläuft bisher durchwachsen für die Bremer. Vor allem die Niederlagen bei den Aufsteigern 1. FC Heidenheim (2:4) und Darmstadt 98 (2:4) taten weh. Mut macht aus Bremer Sicht zumindest, dass die während der Partie eingewechselten Spieler meist für neuen Schwung sorgen. Mit Leonardo Bittencourt (3:0 gegen Mainz 05), Justin Njinmah (4:0 gegen Mainz ), Marvin Ducksch (1:2 gegen Heidenheim) und erneut Njinmah (2:1 gegen den 1. FC Köln) haben bereits vier Joker der Bremer gestochen. Das ist der Bestwert der Bundesliga.

5. Werder legt meist erst in der 2. Halbzeit los

Zehn Tore haben die Bremer in dieser Saison bisher erzielt. In der ersten Halbzeit leidet das Team von Ole Werner jedoch unter Ladehemmung. Nur zweimal traf Werder in den ersten 45 Minuten, acht Treffer gelangen hingegen im zweiten Durchgang.

