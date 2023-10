buten un binnen Auge um Auge gegen Union und 4 weitere Werder-Fakten Stand: 28.10.2023 12:55 Uhr

Werder Bremen und Union Berlin stehen vor ihrem Duell um 15:30 Uhr gleich schlecht in der Liga da. Allerdings hat Werder noch nie ein Heimspiel gegen Union gewonnen.

1. Punktgleiche Tabellennachbarn

Zwei Siege und sechs Niederlagen aus den ersten acht Spielen, der SV Werder Bremen und der 1. FC Union Berlin sind mit jeweils sechs Punkten Tabellennachbarn, sogar die Tordifferenz von minus sechs ist identisch. Werder liegt dank eines mehr erzielten Tores (zwölf) vor den Unionern (elf). Beide Teams haben diese Saison noch nicht die Punkte geteilt, im direkten Duell hilft ein Unentschieden wohl keinem der beiden Teams.

2. Mindestens eine Niederlagen-Serie endet

Werder Bremen hat die letzten drei Bundesliga-Spiele verloren, der 1. FC Union die letzten sechs – das sind die längsten aktuellen Niederlagenserien in der Bundesliga. Für Bremen sind sechs Niederlagen nach acht Spieltagen ein eingestellter Negativrekord in 59 Bundesliga-Spielzeiten, für Union ein neuer Negativwert in fünf Jahren Bundesliga. In den vergangenen drei Spielzeiten hatte Union jeweils nur eine Niederlage an den ersten acht Spieltagen einstecken müssen.

3. In Bremen immer gewonnen

Union und Werder treffen zum siebten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander, die Norddeutschen gewannen die ersten beiden Duelle (5:0 im Pokal im August 2009 sowie 2:1 im ersten Bundesliga-Spiel im September 2019), Union die jüngsten fünf (Bundesliga-)Duelle – sechs Siege in Folge gelangen den Eisernen in ihrer Bundesliga- Geschichte noch gegen kein Team. In Bremen hat Union eine makellose Auswärtsbilanz, gewann dort jedes Bundesliga-Duell (zweimal mit 2:0 und zuletzt mit 2:1). Werder ist in seiner langen Bundesliga-Historie nur gegen Union ohne Heimpunkt.

4. Ole Werner rotiert – gezwungenermaßen

In den letzten beiden Bundesliga-Spielen nahm Ole Werner jeweils fünf Startelfänderungen vor, insgesamt rotierte er diese Saison schon drei Mal jeweils die halbe Mannschaft durch; in der gesamten Bundesliga-Saison 2022/23 war das nur einmal der Fall. Werder war zuletzt auch gesundheitlich gebeutelt und Werner war zu Änderungen teilweise gezwungen. Gegen Union wird es ähnlich sein, denn die Angeschlagenen Keita, Stark, Pieper, Groß und Pavlenka fallen aus.

5. Bremer Behrens' Rückkehr in die Heimat

Kevin Behrens verließ mit 20 Jahren seine Geburtsstadt Bremen; im Jahr 2011 hatte er eine Saison für Werder Bremen III in der Bremer Oberliga hinter sich und wechselte nach Wilhelmshaven. Erst zehn Jahre und einige Stationen später (2021) wurde der gereifte Behrens Bundesliga-Spieler und im Oktober 2023 im Alter von 32 Jahren nun auch zum Nationalspieler. Er feierte sein Debüt gegen Mexiko. Behrens ging als Spieler der 3. Mannschaft und kommt jetzt als deutscher Nationalspieler zurück – die Geschichte von Kevin Behrens ist ein modernes Fußball-Märchen.

Zuletzt gegen Neapel saß Behrens erstmals seit März bei einem Pflichtspiel Unions auf der Bank. Der Stürmer war in den ersten drei siegreichen Pflichtspielen dieser Saison an sechs Treffern beteiligt (vier erzielt, zwei vorbereitet), seit neun Partien wartet er nun aber auf einen weiteren Scorer- Punkt – und Union verlor immer.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen Sportblitz, 26. Oktober 2023, 18:06 Uhr