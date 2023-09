buten un binnen 3 Gegentore durch Ex-Bremer: Schwaches Werder verliert in Heidenheim Stand: 17.09.2023 17:30 Uhr

Die Bremer unterliegen dem Bundesliga-Aufsteiger mit 2:4 (0:2). Matchwinner für Heidenheim waren ausgerechnet Werder-Leihgabe Eren Dinkci und der Ex-Bremer Jan-Niklas Beste.

Dämpfer für Werder Bremen: Das Team von Trainer Ole Werner hat am Sonntag auswärts mit 2:4 (0:2) beim 1. FC Heidenheim verloren. Gerade in der ersten Halbzeit zeigten sich die Bremer erschreckend schwach. Zwar gelang Werder nach der Pause der schnelle Ausgleich, doch ausgerechnet zwei Heidenheimer mit grün-weißer Vergangenheit besiegelten die verdiente Niederlage der defensiv extrem wackeligen Bremer.

Werder erwischt einen Kaltstart

Erst nach der Pause wachte Werder in Heidenheim auf.

Das Duell gegen den Aufsteiger begann für Werder mit einem Kaltstart: Bei einem Freistoß am grün-weißen Sechzehner fuhr Anthony Jung den Arm zu weit aus und wehrte den Schuss des Ex-Bremers Jan-Niklas Beste mit dem Ellenbogen ab. Nach Videobeweis verwandelte Heidenheim-Torjäger Tim Kleindienst den aus Werder-Sicht vollkommen überflüssigen Strafstoß zum frühen 1:0 (5. Minute).

Die Bremer reagierten verunsichert. Einen grün-weißen Abschluss gab es für die 15.000 Zuschauer in der ausverkauften Voith-Arena lange nicht zu sehen. Fünf Minuten vor der Pause wurde es dann aber doch gefährlich: Jens Stage brachte allerdings das Kunststück fertig, den Ball aus einem Meter Entfernung über das Gehäuse zu knallen. Besser machte es ausgerechnet Eren Dinkci: Die Werder-Leihgabe dribbelte vom rechten Flügel nahezu ungestört in die Mitte und setzte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 in die Maschen (44.).

Ducksch und Weiser treffen für Werder

Mitchell Weiser erzielte per Kopf den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich für Werder.

Im zweiten Spielabschnitt schaffte Werder schnell den dringend benötigten Anschlusstreffer: Nach Handballspiel von Omar Haktab Traoré entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich erneut auf Elfmeter. Der eingewechselte Werder-Torjäger Marvin Ducksch scheiterte mit seinem schwachen Strafstoß zwar an Heidenheim-Keeper Kevin Müller, köpfte den Abpraller aber zum 1:2 über die Linie (49.). Doch es kam noch besser für die Bremer: Nach feiner Flanke von Oliver Deman schraubte sich Mitchell Weiser in die Höhe und traf ebenfalls per Kopf zum 2:2 (64.).

Nur wenige Zeigerumdrehungen später erlitten die grün-weißen Angriffsbemühungen jedoch einen gehörigen Dämpfer. Erst brach der starke Beste über die rechte Abwehrseite der Bremer durch und bediente den mitgelaufenen Dinkci, der seine Direktabnahme platziert ins Eck schoss (68.). Kurz darauf war es Beste selbst, der nach einem Kontor mit starkem Abschluss zum 4:2 traf (77.). Mit vereinten Kräften und angetrieben vom lautstarken Anhang im engen Stadion ließ der Aufsteiger die Bremer nicht noch einmal zurück ins Spiel kommen. Werder liegt nun mit weiterhin drei Punkten nach vier Spielen auf dem zwölften Tabellenplatz.

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 17. September 2023, 17 Uhr