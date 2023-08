buten un binnen 2 Pleiten und 4 weitere trübe Fakten vor Werders Duell in Freiburg Stand: 26.08.2023 07:41 Uhr

Ab 15:30 Uhr wollen die Bremer in Freiburg die dritte Pflichtspielniederlage der Saison vermeiden. Das wird laut Statistik schwer – und die Abwehr ist auch undicht.

1. Oftmals gute Werder-Gastspiele in Freiburg

Werder Bremen hat die ersten beiden Pflichtspiele der neuen Saison verloren (2:3 bei Viktoria Köln, 0:4 gegen den FC Bayern) und nun das schwere Auswärtsspiel beim SC Freiburg vor der Brust. Im Breisgau haben die Norddeutschen aber oft sehr gut ausgesehen: Die Grün-Weißen feierten in Freiburg schon zwölf Bundesliga-Siege, verloren haben Bremer beim Sportclub nur sechs Mal (bei vier Unentschieden).

2. Volle Punktzahl

Insgesamt gewann der SC Freiburg im Schnitt nur jedes 4. Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (elf Siege in 44 Duellen), letzte Saison holte die Streich-Elf aber alle Punkte gegen den damaligen Aufsteiger: Im Heimspiel am 11. Spieltag profitierte der Sportclub von der frühen Roten Karte gegen Marco Friedl (14. Minute) und gewann mit 2:0, und im Weser-Stadion siegten die Gäste am 28. Spieltag mit 2:1. Ausgerechnet Lucas Höler, der vor den Toren Bremens geboren wurde und seit Kindheitstagen Werder-Fan ist, erzielte den Siegtreffer.

3. Bremer Fehlstart

Werder Bremen scheiterte als erster Bundesliga-Klub in der 1. Runde des DFB- Pokals (2:3) und verlor dann auch am 1. Spieltag der Bundesliga mit 0:4 gegen den FC Bayern. Erstmals seit sieben Jahren starteten die Norddeutschen mit zwei Pflichtspiel-Niederlagen in eine Saison. 2016/17 unter Viktor Skripnik beziehungsweise Alexander Nouri gingen sogar die ersten fünf Partien in DFB-Pokal und Bundesliga alle verloren. Letzte Saison waren die Bremer als Aufsteiger in den ersten vier Saisonspielen ungeschlagen geblieben (DFB-Pokal und drei Mal Bundesliga).

4. Neue Saison – alter Negativlauf

Saisonübergreifend ist der SV Werder seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg (ein Unentschieden, sechs Niederlagen). Der 4:2-Erfolg bei Hertha BSC am 22. April 2023 war der einzige Sieg der Grün-Weißen in den letzten 14 Pflichtspielen (seit Anfang März).

5. In der Defensive nicht ganz dicht

Werder Bremen spielte saisonübergreifend die letzten 14 Pflichtspiele nicht zu null! In zwölf dieser 14 Partien kassierte Werder mindestens zwei Gegentore. In den 21 Pflichtspielen im Kalenderjahr 2023 blieb Werder nur zwei Mal ohne Gegentor: Anfang Februar in Stuttgart (2:0) und zuletzt Ende Februar gegen Bochum (3:0). Werder kassierte 2023 im Schnitt über zwei Gegentore pro Match (44 in 21 Pflichtspielen)!

