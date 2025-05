NDR-Sport Wieder unter Druck: Braunschweig mit Remis gegen Düsseldorf Stand: 03.05.2025 15:54 Uhr

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist trotz zweimaliger Führung nicht zu seinem neunten Saisonsieg gekommen: Für das Team von Trainer Daniel Scherning reichte es am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf "nur" zu einem 2:2 (1:0).

Von Florian Neuhauss

Es war im 750. Spiel ihrer Zweitliga-Geschichte eine weitere starke Leistung der "Löwen" gegen einen der vielen Clubs, die sich noch Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg ausrechnen. Dass die Niedersachsen zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen blieben, ist durchaus beachtlich.

"Die Chance, das Spiel zu gewinnen, war heute größer, als unentschieden zu spielen."

— Braunschweigs Sven Köhler

Das Problem: Durch den überraschenden 5:0-Erfolg von Preußen Münster beim 1. FC Magdeburg am Freitagabend war die Eintracht in der Tabelle wieder unter Druck geraten. Immerhin: Der Punkt gegen Düsseldorf bedeutet nun drei Zähler und die bessere Tordifferenz Vorsprung. Aber auch wenn Verfolger SSV Ulm gegen Hannover 96 mit 1:2 verlor, kann die Eintracht immer noch direkt absteigen.

Braunschweigs Sven Köhler hatte ein Plus an guten Möglichkeiten bei seinem Team gesehen und ärgerte sich: "Wir hatten mehrmals die Chance, den Deckel draufzumachen. Wir sind zweimal bitter bestraft worden. Und dementsprechend gehen wir mit gemischten Gefühlen aus dem Spiel."

Tempelmann verpasst frühe Führung, Jaeckel trifft

Lino Tempelmann hätte die Hausherren nach seiner abgesessenen Gelbsperre schon früh in Führung schießen können: Nach scharfer Hereingabe von Rayan Philippe traf die Schalke-Leihgabe am Fünfmeterraum aber den Ball nicht richtig (4.). Die "Löwen", bei denen auch Paul Jaeckel und Leon Bell Bell (beide ebenfalls nach Sperre) und Kapitän Ermin Bicakcic wieder von Beginn an auf dem Platz standen, präsentierten sich einmal mehr gegen einen Top-Club furchtlos.

Die Düsseldorfer wandelten auf dem schmalen Grat zwischen kontrollierter Defensive und gefährlicher Passivität. Die Führung für die Eintracht war auf jeden Fall verdient: Nach einem Freistoß von Sven Köhler kam Jaeckel zum Kopfball - der Ball sprang von der Schulter seines Gegenspielers Tim Oberdorf zum 1:0 ins Netz (22.).

Düsseldorf erhöht den Druck und gleicht aus

Die Düsseldorfer mussten nun kommen - und sie kamen. Die beste Chance hatte zunächst Matthias Zimmermann, der am langen Pfosten frei zum Abschluss kam. Der aufgerückte Rechtsverteidiger scheiterte aber an Ron-Thorben Hoffmann (35.). Chancenlos wäre der Keeper gegen Isak Johannesson gewesen, der Distanzschuss strich aber knapp am Tor vorbei (45.+1).

Die Pause unterbrach die Druckphase dann nur kurz: Unmittelbar danach traf Nicolas Gavory wuchtig zum 1:1 (47.).

Wildes Hin und Her in Hälfte zwei

Doch die Braunschweiger schlugen schnell zurück, Philippe stellte den alten Abstand wieder her (2:1/52.). Und der Franzose hätte sogar noch das dritte Tor nachlegen können. Er scheiterte aber gleich zweimal (58./68.) an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier.

Und statt 3:1 stand es kurz darauf 2:2. Nach einem langen Ball und geschickter Ablage kam Zimmermann zu seiner zweiten Chance und traf per Heber über Hoffmann hinweg (72.).

Die "Löwen" wollten den Dreier, Scherning schickte auch noch mal frisches Offensivpersonal auf den Rasen. Und es hätte auch noch klappen können mit dem Sieg: Doch Philippe scheiterte genauso an Kastenmeier (85.) wie Joker Levente Szabo (90.). So blieb es beim insgesamt leistungsgerechten Remis.

Spielstatistik Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf

32.Spieltag, 03.05.2025 13:00 Uhr

Eintracht Braunschweig 2 Fortuna Düsseldorf 2

Tore:

1:0 Jaeckel (22.)

Jaeckel (22.) 1:1 Gavory (47.)

Gavory (47.) 2:1 Philippe (52.)

Philippe (52.) 2:2 M. Zimmermann (72.)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Jaeckel, Bicakcic, Köhler - Rittmüller (85. F. Kaufmann), Krauße, Bell Bell - Baas (78. Gómez), Tempelmann (90.+4 Ehlers) - Philippe (90.+4 Polter), Tachie (78. Szabó)

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Oberdorf, Siebert, Gavory - Johannesson, Appelkamp (90.+4 Anhari), Haag, Heyer (61. Niemiec), van Brederode - Kownacki (77. Schmidt)

Zuschauer: 23605

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Bundesligashow | 03.05.2025 | 15:00 Uhr