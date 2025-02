NDR-Sport Werder-Coach Ole Werner kann sich Zukunft als Surflehrer vorstellen Stand: 16.02.2025 11:35 Uhr

Ole Werner kann sich nach seiner Karriere als Bundesliga-Trainer eine Zukunft als Surflehrer vorstellen. "Warum nicht?", sagte der Coach von Werder Bremen in einem Interview der "Bild am Sonntag". "Man muss dann ja nicht mehr selbst draufstehen, sondern nur erklären, wie es geht. Das ist für mich nicht total absurd - das kann man schon machen." Der 36-Jährige trainiert die Bremer bereits seit November 2021. Seine Heimat ist aber Schleswig-Holstein. "Ich komme aus einer Gegend, in der Tourismus und besonders Wassersport eine Rolle spielen. Und ich habe viele Freunde, die damit ihr Geld verdienen", sagte der langjährige Spieler und Trainer von Holstein Kiel. Er könne sich später einmal "gut vorstellen, da mitzuarbeiten. In der Hotellerie, Gastronomie, aber auch in Surfschulen." | 16.02.2025 11:33