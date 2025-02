NDR-Sport Werder Bremen leiht Stürmer Silva aus Leipzig Stand: 03.02.2025 10:32 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am "Deadline Day", dem letzten Tag des Wintertransferfensters, einen Überraschungscoup gelandet. Die Hanseaten leihen Stürmer André Silva vom Liga-Konkurrenten RB Leipzig aus.

Der 29 Jahre alte Portugiese, der am Sonntag den Medizincheck bestanden hatte, soll bis Saisonende für die Grün-Weißen auf Torjeagd gehen, eine Kaufoption haben die Bremer nicht vereinbart. Das üppige Gehalt des Angreifers stemmen beide Clubs dem Vernehmen nach zu gleichen Teilen, Werder überweist zudem 1,5 Millionen Euro an die Leipziger.

"Für André ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: "Wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt und freuen uns, dass es geklappt hat."



Große Zeit bei Eintracht Frankfurt

Silva war im September 2019 im Tausch für Ante Rebic vom AC Mailand zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga gekommen. Für die Hessen erzielte er in 57 Partien 40 Tore. Vor allem in der Saison 2020/2021 drehte der Stürmer mit 28 Treffern auf - nur Bayern Münchens Robert Lewandowski (41) war erfolgreicher.

2021 wechselte der portugiesische Nationalspieler (53 Länderspiele, 19 Tore) zu RB Leipzig - an die Treffsicherheit seiner Frankfurter Zeit konnte Silva jedoch nicht mehr anknüpfen. Für RB kam er auf 16 Tore in 69 Spielen, während seiner Leihstation bei Real Sociead San Sebastian erzielte er drei Treffer in 19 Partien.

