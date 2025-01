NDR-Sport Vor Spiel gegen Werder Bremen: Borussia Dortmund entlässt Coach Sahin Stand: 22.01.2025 11:09 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich vier Tage vor dem Spiel am Sonnabend gegen Werder Bremen (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) von Trainer Nuri Sahin getrennt. Die Beurlaubung des 36-Jährigen erfolgte am Mittwochmorgen. Am Abend zuvor hatte der BVB seine Champions-League-Partie beim FC Bologna mit 1:2 verloren und damit die vierte Pflichtspiel-Pleite in Folge kassiert. Gegen Werder wird interimsweise der etatmäßige U19-Coach Mike Tullberg für das Team verantwortlich zeichnen. | 22.01.2025 11:08