NDR-Sport Voglsammer und Halstenberg treffen: Hannover 96 siegt in Karlsruhe Stand: 12.05.2024 15:27 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Sonntag dank einer engagierten Vorstellung mit 2:1 (1:1) beim Karlsruher SC gewonnen. Es war der fünfte Auswärtssieg der Saison. Ein Tor fehlte, um an den jetzt punktgleichen Badenern vorbei auf Tabellenplatz fünf vorzurücken.

Von Christian Görtzen

Nach einer Viertelstunde war die Mannschaft von 96-Trainer Stefan Leitl erstmals der Führung nahe: Im Anschluss an eine Ecke von rechts kam Marcel Halstenberg im Strafraum unbedrängt zum Abschluss, er traf aber den Ball nicht richtig. Allerdings wäre bei einem Treffer diese Szene sicherlich auch vom VAR noch einmal überprüft worden, da Karlsruhes Marcel Franke im vorangegangenen Gerangel mit Halstenberg mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gegangen war.

Voglsammer schießt überlegt zur 96-Führung ein

Chance Nummer zwei für die Niedersachsen führte dann zum 1:0 (20.). Nachdem Sei Muroya auf der rechten Außenbahn die Kugel nach vorne getrieben hatte, passte er diagonal zurück in den Lauf von Andreas Voglsammer, der überlegt mit einem Flachschuss ins untere linke Eck traf. In der Folgezeit gab es weitere gute Gelegenheiten für beide Teams - Lars Stindl hatte eine für den KSC (28.), Nicolo Tresoldi und Yannik Lührs in kurzer Abfolge jeweils eine für Hannover (34.).

96-Profi Lührs kann Ausgleich nicht verhindern

Letztgenannter 96-Profi war kurz vor der Pause bei einem Kopfball von Paul Nebel nicht ideal postiert. Er stand einen Meter hinter der eigenen Torlinie und schlug die Kugel mit dem Fuß etwas zu spät weg. Die VAR-Überprüfung ergab, dass der Ball komplett die Torlinie überschritten hatte - 96 kassierte somit das 1:1 (44.), mit dem es dann auch in die Pause ging.

Halstenberg bringt Hannover erneut in Führung

Zehn Minuten nach Wiederbeginn gab es von den Rängen erst einmal lautstarken Applaus für Stindl, als dieser für Budu Zivzivadze das Spielfeld verließ. Für den 35-Jährigen, der von 2010 bis 2015 für 96 gespielt hat, war es das letzte Heimspiel vor dem Karriereende.

Stindls Ex-Team zeigte weiterhin Engagement - und das wurde belohnt. Nach einer Ecke von Brooklyn Ezeh entwischte Halstenberg mit einem kurzen Antritt sehr einfach seinem Gegenspieler Marcel Beifus und brachte 96 erneut in Führung (65.).

Glück hatten die "Roten", dass Beifus auf der anderen Seite seinen Patzer nicht schnell wieder wettmachte. Der ehemalige Profi des FC St. Pauli, der am Sonntag in die Bundesliga aufstieg, kam frei zum Schuss, doch Tresoldi verhinderte stark den Ausgleich (71.) - genauso wie Torhüter Ron-Robert Zieler in der 89. Minute gegen Igor Matanovic. So durfte das Leitl-Team kurz darauf jubeln. 96 beendete damit auch die Erfolgsserie des KSC, der zuvor in sieben Partien in Folge ohne Niederlage geblieben war.

Spielstatistik Karlsruher SC - Hannover 96

33.Spieltag, 12.05.2024 13:30 Uhr

Karlsruher SC 2 Hannover 96 2

Tore:

0:1 Voglsammer (20.)

Voglsammer (20.) 1:1 Nebel (44.)

Nebel (44.) 1:2 Halstenberg (65.)

Karlsruher SC: Weiß - M. Thiede (76. S. Jung), Franke, Beifus, Heise (75. Brosinski) - Nebel, N. Rapp (85. Schleusener), Gondorf (85. Burnic), Wanitzek - Matanovic, Stindl (55. Siwsiwadse)

Hannover 96: Zieler - Lührs, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya, F. Kunze, Leopold, Dehm (57. Ezeh), Voglsammer, Gindorf (89. Christiansen) - Tresoldi (74. S. Ernst)

Zuschauer: 32140

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 12.05.2024 | 22:50 Uhr