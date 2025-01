NDR-Sport VfL Osnabrück holt Regionalliga-Torjäger Goguadze, Mulaj geht Stand: 04.01.2025 19:11 Uhr

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Regionalliga-Torjäger Nikky Goguadze vom Bremer SV verpflichtet. Der 26-jährige Niederländer absolvierte am Sonnabend seinen Medizincheck und soll in der Rückrunde dabei helfen, den Abstieg des VfL (aktuell Tabellenplatz 19) zu verhindern. Für Goguadze ist die 3. Liga Neuland, in der vierten Spielklasse kommt der Stürmer auf 47 Treffer in 90 Spielen. Mit 18 Toren in der laufenden Saison war Goguadze bisher der beste Torschütze aller fünf Regionalligen. Derweil hat der Schweizer Liridon Mulaj den VfL nach einem halben Jahr wieder verlassen. Wechselbörse | 04.01.2025 19:05