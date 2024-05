NDR-Sport Umfrage zur Fußball-EM: Ein neues Sommermärchen? Stand: 30.05.2024 06:00 Uhr

Die Fußball-EM steht vor der Tür! Wie blicken Sie auf das Großereignis in Deutschland? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

In unserer neuen Umfrage möchten wir von Ihnen wissen: Interessieren Sie sich überhaupt für die Fußball-EM der Männer in Deutschland? Welche Argumente sprechen für oder gegen die EM in Deutschland? Wie weit kommt das deutsche Team? Wer ist Favorit des Turniers? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Fußball-EM: Ein neues Sommermärchen?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Dienstag, 4. Juni, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es am 12. Juni im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.