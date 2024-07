Triathlon Triathlon in Hamburg: Tertsch sprintet auf Platz zwei, Männer enttäuschen Stand: 13.07.2024 15:13 Uhr

Lisa Tertsch hat zweieinhalb Wochen vor den Olympischen Spielen beim Sprintrennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg den zweiten Platz belegt. Bei den Männern siegte der Australier Matthew Hauser, Lasse Lührs erlebte eine enttäuschende Generalprobe für Paris.

Beim Sieg der Französin Cassandre Beaugrand lieferte sich Tertsch einen Schlusssprint um Rang zwei mit der Britin Beth Potter, den die Darmstädterin für sich entscheiden konnte. Im Ziel zollte sie ihrer Leistung allerdings Tribut und musste kurz von Sanitätern untersucht wurden. Nach wenigen Minuten stand Tertsch jedoch wieder strahlend in der Auslaufzone und freute sich über ihre gelungene Generalprobe für Olympia. Annika Koch wurde nach einer ebenfalls starken Leistung Sechste und komplettierte den erfolgreichen Auftritt der DTU-Frauen.

Deutschen Männer enttäuschen

Lasse Lührs (Bonn) hat hingegen eine enttäuschende Generalprobe erlebt. Der 28-Jährige kam über die Sprintdistanz nur auf Rang 28 ins Ziel. Besser verlief der Nachmittag dagegen für Henry Graf (Darmstadt), der bei seinem Debüt bei der WM-Serie 15. wurde. Den Sieg sicherte sich der Australier Hauser vor dem Portugiesen Vasco Vilaca und Pierre Le Corre aus Frankreich.

Lührs und Graf hatten das Feld nach dem Radfahren noch angeführt, konnten das hohe Tempo der Topleute auf der Laufdistanz aber nicht mehr halten. Der australische Sieger Hauser löste sich auf den letzten 500 m von der Konkurrenz und gewann die vierte von sechs Stationen der Triathlon-Weltserie souverän.

Graf "ziemlich happy", Lührs hadert mit seiner Leistung

"Mit der Platzierung bin ich ziemlich happy", sagte Graf nach seinem WM-Debüt am ZDF-Mikrofon: "Das ist schon noch einmal ein anderes Level hier."

Lührs sah zumindest seinen Olympia-Vorbereitungsplan, nicht direkt aus dem Trainingslager zu den Spielen zu reisen, in dem ausbaufähigen Ergebnis bestätigt. "Der Sport ist hart. Ich hätte gerne ein besseres Ergebnis abgeliefert, vor allem bei der Atmosphäre hier beim Heim-Rennen", so der 28-Jährige, der eine Top-Ten-Platzierung anvisiert hatte: "Jetzt habe ich zwei Wochen Zeit, um noch in Form zu kommen."

Am Sonntag (15 Uhr) wird der WM-Titel in der Mixed-Staffel vergeben. Das ZDF überträgt an beiden Tagen live.

Olympia-Teilnehmer im Höhentrainingslager

In Hamburg gehen nicht alle Athleten des deutschen Olympia-Teams an den Start. In Laura Lindemann, Nina Eim, Tim Hellwig und Jonas Schomburg verzichten vier von sechs deutschen Paris-Teilnehmern wegen eines Höhentrainingslagers auf einen Start an der Alster.

6.000 Starter in der Hansestadt

Insgesamt haben für Hamburg rund 6.000 Athletinnen und Athleten gemeldet. Neben dem Elite-Rennen auf der vierten von sechs Stationen der Weltserie werden Jedermann-Wettkämpfe im Sprint und am Sonntag über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) ausgetragen. Am Sonntag (9 Uhr) findet zudem die deutsche Meisterschaft im Para-Triathlon über die Sprintdistanz statt.

