NDR-Sport Stralsunder Basketballer Ariel Hukporti erhält NBA-Vertrag

Ariel Hukporti hat den Sprung in die stärkste Basketball-Spielklasse der Welt geschafft. Der gebürtige Stralsunder unterzeichnete einen Kontrakt bei den New York Knicks aus der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Wie der Verein aus der Atlantic Division in der Eastern Conference der NBA mitteilte, erhielt der Center einen sogenannten Zwei-Wege-Vertrag. Durch dieses Vertragsmodell könnte der 22-Jährige im Sinne seiner eigenen Entwicklung auch in der unterklassigen G-League zum Einsatz kommen.

Hukporti war im Frühjahr aus Australien zu den Riesen Ludwigsburg zurückgekehrt und absolvierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison drei Partien in der BBL.

USA dritte Auslandsstation nach Litauen und Australien

In der Spielzeit 2018/2019 hatte der Basketballer, der togolesischer Abstammung ist, in Ludwigsburg mit 16 Jahren sein Profidebüt gefeiert. Es folgten Engagements in Litauen und Australien. Der gebürtige Stralsunder gab alles für seinen NBA-Traum. Nun ist er nur noch einen kleinen Schritt vom Debüt in der nordamerikanischen Liga entfernt.

Beim zurückliegenden Draft wurde Hukporti an 58. Stelle von den Dallas Mavericks ausgewählt, ehe die Knicks ihn übernahmen. Beim Draft sichern sich die Teams der Reihe nach die Rechte an Nachwuchsspielern, können ihre Positionen oder Transferrechte aber auch als Teil von Wechselgeschäften an andere Mannschaften abgeben.

