NDR-Sport Rasta Vechta gewinnt BBL-Spitzenspiel gegen Löwen Braunschweig Stand: 30.01.2025 22:07 Uhr

Rasta Vechta hat das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Löwen Braunschweig gewonnen. Das Team von Coach Martin Schiller bezwang den Nordrivalen am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse mit 91:88 (41:36) und feierte den neunten Erfolg in den vergangenen elf Partien. Mit nun zehn Saisonsiegen ist Rasta den Braunschweigern (elf Erfolge) in der Tabelle dicht auf den Fersen. Erfolgreichster Schütze für Vechta war Tyger Campbell mit 24 Punkten. Für die Löwen traf TJ Crockett Jr. (20 Zähler) am häufigsten. Ergebnisse und Tabelle BBL | 30.01.2025 22:05