Newsblog 2. Bundesliga News-Blog: Nach den Aufstiegen ist vor der Rathaus-Party Stand: 14.05.2025 08:47 Uhr

Was für ein Party-Wochenende für den HSV! Sowohl die Männer als auch die Frauen haben die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. Am 19. Mai steigt die große Feier auf dem Rathausmarkt, der NDR übeträgt live. Der News-Blog zum Doppel-Aufstieg.

Bricht der HSV Nürnberger Negativ-Rekord?

Der HSV könnte der schlechteste Zweitliga-Meister seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel werden. Bisher hält der 1. FC Nürnberg mit 61 Punkten in der Saison 2003/2004 den Negativ-Rekord. Um vorbeizuziehen, bräuchte der HSV (59 Punkte) am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei der SpVgg Greuther Fürth einen Sieg. Oder: Verfolger 1. FC Köln (58 Punkte, spielt zeitgleich beim 1. FC Kaiserslautern) zieht noch vorbei - und würde aufgrund der schlechteren Tordifferenz trotzdem hinter Nürnberg bleiben.

Aufstiegsshirt heiß begehrt

Das Aufstiegsshirt des HSV ist bereits zum Verkaufsschlager geworden. Rund 100.000 Bestellungen sind in den stationären Fanshops sowie im HSV-Onlineshop und Handel eingegangen. Die Produktion und Auslieferung laufe auf Hochtouren, teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit.

Großer Schreck für die Familie Selke

Die Aufstiegsparty am Samstagabend endete für die Familie Selke mit einem großen Schreckmoment. Bei dem HSV-Profi wurde am Abend der Partie gegen Ulm eingebrochen, wie die Frau des Torjägers nun bestätigte.

Das späte Glück von Glatzel, Meffert und Co.

"Es freut mich, das ganz viele Spieler den Makel los sind, dass sie nicht aufsteigen können. Da freue ich mich mit jedem wie Bolle."

— HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz

HSV hofft auf Selke-Verbleib - Vertrag läuft aus

Der Hamburger SV hofft nach dem feststehenden Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf eine schnelle Zukunfts-Entscheidung von Stürmer Davie Selke - auch mit Blick auf die Konkurrenz. "Davie hat sich in dieser Saison einen guten Markt erarbeitet. Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen", sagte Profifußball-Direktor Claus Costa im Sky-Interview. Der Vertrag des Angreifers in der Hansestadt läuft aus.

Selke, mit 22 Saisontreffern bester Torschütze im Team von Trainer Merlin Polzin, habe die Erwartungen in Hamburg übertroffen - "nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz", betonte Costa. Der Verein habe deutlich gemacht, dass er mit dem 30-Jährigen, der zu Saisonbeginn vom 1. FC Köln in den Norden gewechselt war, weiterarbeiten wolle: "Sonst wären wir nie in die Gespräche eingestiegen." Selke habe allerdings darum gebeten, "erst einmal ein, zwei Tage komplett Ruhe" zu haben, berichtete Costa: "Die genehmigen wir ihm auch. Dann werden wir uns zusammensetzen und seine Zukunft besprechen."

Stadt und Handelskammer hoffen auf positive Effekte durch Aufstieg

Der HSV wird durch den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wohl für eine noch höhere Auslastung der Hotelbetten in Hamburg sorgen. Die Stadt geht jedenfalls durch die Rückkehr des Traditionsclubs in die Beletage von einen weiteren Anstieg bei der Anzahl der Übernachtungen aus.

"Die Erste Bundesliga wird im Ausland natürlich deutlich breiter übertragen. All das, was über die Social-Media-Kanäle passiert, findet eine deutlich größere Reichweite. Und da wollen wir als Stadt davon profitieren", erklärte Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH und Hamburg Tourismus GmbH, dem NDR.

Doch nicht nur die Tourismusbranche in der Elbmetropole verspricht sich vom Doppel-Aufstieg - auch die Fußballerinnen des HSV schafften den Sprung in die Bundesliga - positive Effekte. "So etwas bringt Hamburg einfach mehr auf die Karte. Und dementsprechend hat so etwas natürlich Auswirkungen, wenn wir jetzt zwei Vereine bei den Männern in der Ersten Liga haben. Und bei den Damen hat es ja jetzt auch noch funktioniert. Von daher ist es selbstverständlich für Hamburg ein super Aushängeschild - und davon profitiert auch die Hamburger Wirtschaft", erklärte Peter Feder, Pressesprecher der Hamburger Handelskammer.

Polzin gibt bis Donnerstag trainingsfrei

Coach Merlin Polzin hat die Trainingsintensität nach dem geschafften Aufstieg deutlich reduziert. Der 34-Jährige bittet seine Schützlinge erst am kommenden Donnerstag (14 Uhr) erstmals nach der Partie gegen den SSV 1846 Ulm (6:1) wieder zum Training. Bis dahin können die Hamburger Aufstiegshelden ihre Beine hochlegen.

Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) stehen dann noch Übungseinheiten am Freitag (11 Uhr) und am Sonnabend (12.45 Uhr) auf dem Programm. Der HSV kann mit einem Sieg bei den abstiegsbedrohten Franken die Zweitliga-Meisterschaft perfekt machen.

Rathaus-Party am 19. Mai - NDR überträgt live

Die HSV-Party geht weiter, am 19. Mai nachmittags auf dem Rathausmarkt. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat beide Bundesliga-Aufsteiger, Männer und Frauen, zum Senatsempfang eingeladen. Der NDR wird am kommenden Montag live vom Rathausmarkt übertragen.

Nach dem Aufstieg ist vor der Arbeit

Zwei HSV-Aufsteiger im NDR Sportclub

Während HSV-Stürmerin Victoria Schulz die Partynacht noch vor sich hat, muss Keeper Daniel Heuer Fernandes Schlaf nachholen. Gut, dass Trainer Merlin Polzin seinen Aufsteigern zwei Tage frei gegeben hat...

Weil's so schön war - Das war der Aufstiegsabend des HSV

Hamburg außer Rand und Band - die schönsten Bilder eines rauschenden Fußball-Abends.

Wiedersehen macht Freude - Reaktionen auf den HSV-Aufstieg

Vorfreude aufs Stadtduell bei St. Pauli, Vorfreude bei Werder Bremen aufs Nordderby und Freude bei Bayern-Coach Vincent Kompany sowieso. Reaktionen zum HSV-Aufstieg.

Merlin Polzin: "Meisterschale zum Rathaus mitbringen"

Wie hat der HSV gefeiert? Merlin Polzins Oma war jedenfalls dabei. Der Aufstiegstrainer genießt das Erreichte und den Moment - blickt aber auch schon nach vorn in Richtung Bundesliga.

"Nie mehr Zweite Liga..."

"Werden spontan die Sau rauslassen"

"Einfach wow!", jubelt Torschützin Christin Meyer. "Die Männer haben es vorgemacht und wir haben nachgezogen." Gibt es Partypläne? "Nein, wir werden spontan die Sau rauslassen."

Die HSV-Spielerinnen lassen Kapitänin Sarah Stöckmann hochleben.

"Es ist viel zu schön, um wahr zu sein."

— HSV-Spielerin Jobina Lahr

Trainer Marwin Bolz und Kapitänin Sarah Stöckmann werden offiziell verabschiedet - es gibt schlechtere Momente dafür.

HSV-Trainer Marwin Bolz (M.) wird von Horst Hrubesch (Direktor Nachwuchs, HSV) und Saskia Breuer (Koordinatorin Frauenfussball, HSV) verabschiedet.

Marcell Jansen: "Der Wahnsinn!"

"Wir haben vor sechs, sieben Jahren gesagt: 'Wir setzen den Frauenfußball beim HSV wieder richtig auf die Karte.' Da haben wir den Grundstein gelegt - und es waren herausfordernde Jahre. Jetzt heute hier zu stehen, ist der Wahnsinn!", jubelt e.V.-Präsident Marcell Jansen im NDR Interview.

Das Spiel ist aus - und die HSV-Frauen sind aufgestiegen

Abpfiff, 3:0 und Jubel! Tabellenplatz drei ist den Hamburgerinnen nicht mehr zu nehmen. Christin Meyer (53. Minute), Lotta Wrede (74.) und Svea Stoldt (81.) trafen für die Gastgeberinnen. Der HSV ist nach dem 1. FC Nürnberg und Union Berlin der dritte Neuling im Oberhaus. Der Abstieg der Freiburgerinnen in die Regionalliga ist dagegen besiegelt.

HSV-Profi Fabio Baldé ist am Start

Der Stürmer unterstützt die Frauen bei ihrer Mission Aufstieg - nach einer wahrscheinlich ziemlich kurzen Nacht...

Freude, Glück und Anerkennung nach dem HSV-Aufstieg

Weil's so schön war - Stimmen zum HSV-Aufstieg vom späten Samstagabend.

Volles Haus - Not macht erfinderisch

Kein Plätzchen mehr frei an Platz 6 beim Spiel der HSV-Frauen gegen Freiburg II - die Fans sind aber erfinderisch, dann tun es eben die Treppen.

Mitgehangen, mitgefangen: Die Leiden der Fans haben ein Ende

HSV-Fans haben in den vergangenen Jahren viel mit ihrem Verein gelitten: Der Aufstieg ist eine Befreiung und ein ungewohntes Glücksgefühl, wie für unseren Autor Tobias Knaack.

Schwerverletzte bei der Aufstiegsparty

Nach dem Aufstieg wurde eine Person lebensbedrohlich und weitere 19 Menschen schwer verletzt. Auf der Reeperbahn kippte die Stimmung kurzzeitig, die Polizei räumte die Straße.

Bundesliga! HSV-Männer dabei

Der HSV ist wieder Bundesligist, nach sieben Jahren Zweite Liga. Die Aufstiegsparty im Volksparkstadion und in Hamburg war wild.

Die gesammelten HSV-Männer-Werke:

Doch nicht Schluss - Ein Autokorso geht noch

Jetzt mal Schluss mit lustig auf der Reeperbahn

Freund und Helfer, auch bei Aufstiegsfeiern: Die Polizei räumt die Reeperbahn.

Was vom Tage übrig blieb - das gerupfte Volksparkstadion

"Ach, ist der Rasen nicht mehr schön grün..." Hoffentlich macht der Letzte das Licht aus.

Das gerupfte Volksparkstadion

NDR Sportchef Gerd Gottlob kommentiert den HSV-Aufstieg

Die schönsten Tore der HSV-Saison

PK-Partycrasher! Polzin pudelnass

Obligatorisch, aber immer wieder schön: PK-Sturm samt Bierdusche für den HSV-Trainer.

Wenn du einfach nur nach Hause willst, aber der HSV aufsteigt...

Bilder sagen manchmal mehr als 1.000 Worte

"Die Stunden, die Sekunden, die Biere..." HSV-Retro-Jubel de luxe

Es ist angerichtet: Aufstiegs-Trophäe to go

Ein Stück Rasen, der manchem die Welt bedeutet...

Ein Teil vom Rasen im Volksparkstadion

Erster Bürgermeister Tschentscher gratuliert dem Dino

Peter Tschentscher (SPD) gratuliert dem HSV zum Aufstieg: "Der Dino ist zurück! Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und viel Erfolg in der 1. Fußball-Bundesliga".

Kuntz würdigt die HSV-Fans: "Macht mich sehr glücklich"

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: "Wir waren schon ein bisschen verunsichert nach dem 0:1 und die Fans haben extremst geholfen, dass die Mannschaft wieder Mut gefunden hat. Das hat sich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen. Ich habe eine extrem große Einheit zwischen Hamburg und dem HSV erleben dürfen. Das macht mich sehr glücklich."

Aufstiegs-Urschrei: Wenn das Interview warten muss

Heuer Fernandes: "Bin so unglaublich stolz"

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes zum Aufstieg: "Wir sind so unglaublich stolz über die Art und Weise, wie wir das erreicht haben. Der Weg dahin war so schwer und deswegen bin ich einfach stolz auf jeden Einzelnen."

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes feiert den Aufstieg.

"Pure Glücksgefühle. Ich bin einfach froh, dass ich diesen Moment mit allen, die hier sind, erleben darf. Das haben wir uns verdient heute."

— Daniel Heuer Fernandes

Klappern gehört zum Geschäft: HSV-Party auf dem Kiez

Auf der Reeperbahn geht nichts mehr, die HSV-Aufstiegsparty hat auch die sündigste Meile der Welt erreicht.

Polzin: Der HSV ist wieder da

HSV-Trainer Merlin Polzin überglücklich im NDR Interview: "Wir sind da, wo wir hinwollen. Wir haben alles gegeben, wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt, alle, die Mannschaft, der Staff, die Trainer. Genau für diesen Moment, für die Leute und für alle beim HSV sind wir wieder da. Ich glaube heute und die nächsten zwei Wochen gibt es kein Ende mehr." Der Vertrag des Coaches verlängert sich durch den Aufstieg automatisch.

Pärchenbildung: Wenn der Dino mit dem Zauberer...

"So von Dino zu Zauberer: Haste gute gemacht!"

HSV-Trainer Merlin Polzin feiert den Aufstieg.

Schanze auch stabil

Einige Verletzte im Volksparkstadion

Beim Platzsturm und den Feierlichkeiten im Innenraum haben sich einige Personen verletzt, die von Sanitätern behandeln werden mussten und zum Teil auch ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach NDR Informationen geht die Feuerwehr aktuell von 25 Verletzten aus.

Hamburg feiert, auch am Schulterblatt

In den Farben getrennt, in der Sache vereint

Daniel Heuer Fernandes mittendrin statt nur dabei.

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes inmitten von Fans

HSV-torisch... Der Platzsturm im Volksparkstadion

HSV-Team auf dem Dach - Glatzel hat das Mikro

Die Mannschaft hat sich auf das Dach der Ersatzbank "gerettet"- ihnen zu Füßen Tausende Fans, die ausgelassen feiern. Robert Glatzel hat das Mikro und heizt der Menge ein.

Merlin Polzin, der Aufstiegs-Trainer!

Was zig HSV-Trainer vor ihm nicht geschafft haben, hat Merlin Polzin vollbracht - die Rückkehr in die Bundesliga. Der Aufstiegs-Trainer im Porträt:

Aufstieg! HSV-Ekstase im Volksparkstadion

"Aus, aus, das Spiel ist aus!" Der HSV ist wieder Bundesligist! Was für ein Wahnsinn im Volksparkstadion. Mit einem fulminanten 6:1-Sieg gegen Ulm haben die Hamburger den Aufstieg perfekt gemacht. Zurück in der Ersten Liga nach sieben Jahren Zweite Liga: Im Volksparkstadion herrscht jetzt Ausnahmezustand.

Freud und Lied liegen oft nah beieinander. Für Ulm bedeutet die Niederlage der Abstieg in die Dritte Liga.

