NDR-Sport Nächste Enttäuschung: Zverev verpasst auch in Miami das Viertelfinale

Die Formkrise spitzt sich zu: Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami den nächsten Tiefschlag kassiert. Im Achtelfinale verlor der Hamburger gegen den Franzosen Arthur Fils trotz Satzführung und Breakführung im Entscheidungsdurchgang mit 6:3, 3:6, 4:6.

Zverev verpasste durch die Niederlage seinen fünften Einzug in die Runde der besten Acht in Florida. Im Viertelfinale trifft nun also Fils auf den 19 Jahre alten Tschechen Jakub Mensik. Der im Turnier topgesetzte Zverev hingegen verliert sein Ziel, in diesem Jahr zur Nummer eins der Welt aufzusteigen, mehr und mehr aus den Augen.

Nach dem verlorenen Finale bei den Australian Open hatte Zverev in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Acapulco bittere Niederlagen kassiert. Beim Masters-Event in Indian Wells Anfang März war er zuletzt gleich zum Auftakt ausgeschieden.

Fils' Behandlung bringt Zverev aus dem Konzept

Fils hatte Zverev bereits im Jahr 2024 eine empfindliche Niederlage in dessen Heimatstadt beigebracht. Beim ATP-Turnier in Hamburg entnervte der Franzose seinen Gegner und siegte in drei umkämpften Sätzen. Diesmal aber ließ Zverev Fils nicht gut in die Partie kommen - ein entscheidendes Break Ende des ersten Durchgangs reichte zum Satzgewinn. Fils klagte im Anschluss deutlich hörbar über Rückenschmerzen. Seine Physio-Behandlung schien jedoch zu fruchten - und brachte Zverev merklich aus dem Konzept. Wie verwandelt riss der Franzose das Spiel nun an sich und krallte sich den zweiten Satz.

Frühes Break im dritten Satz reicht Zverev nicht

Im entscheidenden Durchgang wirkte es, als hätte sich Zverev rechtzeitig gefangen, doch ein frühes Break reichte dem Hamburger nicht. Fils, der nun sein bestes Tennis zeigte, nutzte auch die kleineren Unsicherheiten des Deutschen gnadenlos aus.

In den vorherigen Partien in Miami hatte sich Australian-Open-Finalist Zverev nach längerer Formschwäche eigentlich wieder verbessert präsentiert. In Abwesenheit von Jannik Sinner, der noch bis zum 4. Mai wegen seiner positiven Dopingprobe aus dem Jahr 2024 gesperrt ist, hat es sich Zverev zum Ziel gesetzt, an die Spitze der Weltrangliste zu springen.

