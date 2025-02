3. Liga Nach Fankrawallen - Hansa Rostock gewinnt gegen Dynamo Dresden Stand: 22.02.2025 16:25 Uhr

Hansa Rostock hat in der Dritten Liga den Ost-Klassiker gegen Dynamo Dresden am Sonnabend mit 1:0 (1:0) gewonnen. Überschattet wurde die Partie von Ausschreitungen in der Halbzeit.

Von Sebastian Ragoß

45 Minuten war es ruhig geblieben im Ostseestadion, ehe es auf der Tribüne zu Böllerwürfen und dem Abschließen von Leuchtraketen kam. Nach einer mehr als 30-minütigen Unterbrechung ging es schließlich weiter - doch nicht zum ersten Mal hinterließ dieses Ost-Derby einen bitteren Beigeschmack.

"Das Sportliche tritt natürlich in den Hintergrund. Es kotzt einen an, solche Bilder zu sehen", fand Hansa-Vorstandschef Jürgen Wehlend im NDR Interview klare Worte. "Der Auslöser ging klar von den Gästefans aus, in dem Block ist kein Stein mehr auf dem anderen. Aber die Reaktion darauf ist natürlich auch unterirdisch", ergänzte Wehlend.

Fröling köpft Hansa in Führung

Hansa hatte einiges wiedergutzumachen nach dem 0:5-Debakel bei Waldhof Mannheim vor Wochenfrist - der bislang schlechtesten Leistung unter Trainer Daniel Brinkmann. Und der Coach dokumentierte sein Missfallen mit dem jüngsten Auftritt, indem er gleich fünf Änderungen in seiner Startelf vornahm.

Eine Abtastphase gab es nicht in dieser Begegnung, die von beiden Teams mit hoher Intensität und viel Leidenschaft geführt wurde. Der erste Wirkungstreffer gelang den Gastgebern: Alexander Rossipal schickte eine Flanke auf eine sehr lange Flugbahn. Trotzdem gelang es der Dynamo-Abwehr nicht, sich vernünftig zu positionieren und Nils Fröling sorgte mit seinem Kopfballtor zum 1:0 für die erste Eruption der Gefühle auf Rostocker Seite (11.).

Die Hansa-Fans konnten wahrlich zufrieden sein mit ihrem Team, das keinem Zweikampf aus dem Weg ging und immer wieder auch gute Offensivaktionen hatte.

Dresden hingegen kam erst in der 30. Minute zu einer guten Chance, als Tony Menzel aus zwölf Metern eine Direktabnahme über das Tor setzte. Insgesamt enttäuschte die bis dato gefährlichste Offensive der Dritten Liga aber mit einem uninspirierten Auftritt und einer nicht enden wollenden Reihe von lang geschlagenen Bällen.

Elfmeter für Rostock? Pfeife bleibt stumm

Die Pausenführung für die Rostocker war verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn Schiedsrichter Tom Bauer in der Nachspielzeit nach einem Gerangel zwischen Sigurd Haugen und Dresdens Aljaz Casar auf Elfmeter entschieden hätte. Der Unparteiische ließ aber weiterspielen - was zumindest diskussionswürdig war.

Ausschreitungen sorgen fast für einen Spielabbruch

Als die Akteure zum Wiederbeginn bereitstanden, flogen die Böller und Raketen. Schiedsrichter Bauer schickte die Teams zurück in die Kabine und drohte bei einem weiteren Vorfall mit einem Spielabbruch.

Dazu kam es nicht, nach langer Pause ging es weiter. Der Spielfluss war allerdings zunächst komplett dahin. In der 60. Minute wäre Dresden trotzdem beinahe zum Ausgleich gekommen. Zunächst trat Christoph Daferner am Ball vorbei, dann vergab Menzel.

Dynamo drückte, Robin Meißner verfehlte aus 16 Metern knapp das Ziel (84.). Doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich. Hansa feierte den ersten Heimsieg gegen den alten Kontrahenten seit 2011.

Spielstatistik FC Hansa Rostock - Dynamo Dresden

25.Spieltag, 22.02.2025 14:00 Uhr

FC Hansa Rostock 1 Dynamo Dresden 0

Tore:

1:0 Fröling (11.)

FC Hansa Rostock: Uphoff - Manu, Gürleyen (71. Gebuhr), Rossipal - Ruschke, Pfanne, M. Schuster, Neidhart (9. Mejdr) - Fröling (63. Naderi), Lebeau - Haugen (63. C. Kinsombi)

Dynamo Dresden: Schreiber - Sterner (56. R. Meißner), Hoti, Bünning, Risch (56. Heise) - Casar (78. Kammerknecht) - N. Hauptmann, Menzel - Lemmer, Daferner (78. Kother), Baur (35. Kutschke)

Zuschauer: 29000

