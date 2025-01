Frauen-Bundesliga Kapitänin Huth bleibt ein weiteres Jahr beim VfL Wolfsburg Stand: 13.01.2025 10:24 Uhr

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben eine weitere Leistungsträgerin an sich gebunden. Svenja Huth, gemeinsam mit Alexandra Popp Kapitänin der "Wölfinnen", hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Zuvor hatten bereits Popp und Lena Lattwein neue Verträge beim VfL unterschrieben. Die 33 Jahre alte Huth war 2019 vom 1. FFC Turbine Potsdam an den Mittellandkanal gewechselt und absolvierte seitdem 169 Pflichtspiele in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal. Ihre Karriere in der Nationalmannschaft hatte die Olympiasiegerin (2016) und Europameisterin (2013) im vergangenen Jahr nach 88 Einsätzen beendet.

Huth: "Große Motivation, mit meiner Erfahrung zu helfen"

"Ich fühle mich sehr wohl beim VfL Wolfsburg und bin stolz darauf, weiterhin ein Teil dieser Mannschaft zu sein", erklärte die Mittelfeldspielerin und fügte hinzu: "Wir wissen alle um die rasant wachsende Konkurrenzsituation im deutschen, aber gerade auch im internationalen Frauenfußball. Ich bin davon überzeugt, dass der VfL alles daransetzen wird, sich dieser Herausforderung zu stellen, um die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzuschreiben und ich verspüre eine große Motivation, dabei mit meiner Erfahrung auf und neben dem Platz zu helfen."

Kellermann: "Eine der zentralen Säulen unseres Teams"

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, sprach von einem "tollen Signal, eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Frauenfußballs mindestens bis 2026 im grün-weißen Trikot zu wissen". Huth sei auf dem Platz "eine zentrale Säule unseres Teams, außerhalb des Platzes ein absolutes Vorbild an Professionalität und als Führungsspielerin ein wichtiger Baustein für den Teamspirit".

